-"MİSK KEDİSİNİN DIŞKISINDAN YAPILAN KAHVE HELAL" CAKARTA (A.A) - 20.07.2010 - Endonezya Ulema Konseyi, ülkede misk kedisinin dışkısından çıkarılan kahvenin, Müslümanlar için "helal" olduğunu ilan etti. Ulema Konseyi, bir din adamının, dünyanın en pahalı kahvelerinden biri olan, misk kedisinin dışkısından çıkarılan kahvenin "helal" olmayabileceği yönündeki açıklamasının ardından bugün uzun bir müzakere sürecinden sonra Müslümanların, Kopi Luwak adıyla bilinen bu kahvenin, çekirdekleri yıkandığı sürece içebileceğini bildirdi. Konseyin başkanı Maruf Amien, Kopi Luwak'ın çekirdekleri yıkandığı takdirde üretilmesine, satılmasına ve içilmesine izin verildiğini söyledi. Kopi Luwak, misk kedilerinin yediği kahve çekirdeklerinin, hayvanların midelerinde fermente olup dışkılarıyla atıldıktan sonra kavrularak kullanılıyor. Endonezya'nın Cava, Sumatra ve Sulavesi adalarında üretilen Kopi Luwak'ın kilosu, internet üzerinden 200 dolardan alıcı bulabiliyor. Söz konusu kahveden, dünyada yılda sadece 450 kilogram üretildiği biliniyor.