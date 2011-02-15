-"MISIR'DA DEĞİŞİM HENÜZ SONA ERMEDİ" PRAG (A.A) - 15.02.2011 - İsrail Başbakan Yardımcısı Dan Meridor, Mısır'da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek devrilmesine rağmen bölgenin hala "fırtınanın merkezinde" olduğunu söyledi. Aynı zamanda İstihbarat ve Atom Enerjisi Bakanı olan Meridor, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da AP'ye yaptığı açıklamada, Mısırlı protestocuların özgür ve serbest seçim taleplerini olumlu bulduğunu belirti, ancak Mısır'ın "barış ve istikrarı sağlayan tam demokratik rejim" yoluna girdiğini söylemek için erken olduğunu ifade etti. Meridor, mevcut gelişmelerin bölgedeki radikal güçleri zayıflatacağını umduklarını da bildirdi. Bu arada Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, zorunlu bir durum olmadıkça Kazak vatandaşlarının en az 21 Şubat'a kadar Mısır'a seyahat etmemeleri istendi. -WESTERWELLE, ŞEFİK İLE GÖRÜŞTÜ Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Mısır Başbakanı Ahmet Şefik ile bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şefik'in, telefon görüşmesinoe Westerwelle'e, devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'ten sonraki Mısır'daki siyasi, ekonomik ve sosyal durumu anlattığı belirtildi. Açıklamda, Westerwelle'nin, Almanya ve AB'nin, geri dönüşü olmayan demokrasiye geçiş sürecinde Mısır'ın yanında olacağının altını çizdiği bildirildi. Görüşmede, sivil toplum ve demokratik kurumların güçlenmesi ve yeniden ekonomik bir dinamizm kazanılması için Mısır'a ''dönüşüm partnerliğin'' (Transformationspartnerschaft) önerildiği ifade edilen açıklamada, Mısır'daki ekonomik başarının demokratik istikrara önemli bir katkı sağlayacağı kaydedildi. -"MÜBAREK'İN SAĞLIK DURUMU KÖTÜLEŞİYOR Merkezi Londra'da bulunan Suudi sermayeli Eşşark El Avsat gazetesi, Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in sağlık durumunun kötüleştiğini ve kendisinin tıbbi tedaviyi reddettiğini ileri sürdü. Gazetenin internet sayfasında, Mısır yüksek askeri komutanlığından eski bir güvenlik yetkilisine dayanılarak verilen haberde, "kesin olan (Mübarek'in) sağlık durumunun şiddetli biçimde kötüleştiği" ifadesi kullanıldı, ayrıca Mübarek'in gerekli tıbbi tedaviyi reddettiği yönünde de istihbarat olduğu kaydedildi. Mısır'ın Washington Büyükelçisi Semih Şükrü de dün, bir Amerikan televizyonuna yaptığı açıklamada, Mübarek'in sağlığının kötü olabileceğini ifade etmişti. Şükrü, 82 yaşındaki Mübarek'in sağlığının kötü olduğuna dair istihbarat aldığını, ancak bu konuda özel bilgisi olmadığını anlatmıştı. Mısır'ın başkenti Kahire'de yayımlanan iki gazetenin dünkü sayılarında da, halk ayaklanması sonucu cuma günü istifa etmek zorunda kalan Mübarek'in ilaç tedavisini reddettiği, depresyon içinde olduğu ve Şarm El Şeyh'teki ikametgahında defalarca baygınlık geçirdiği yazılmıştı. Hüsna Mübarek'in ailesini tanıyan bir kaynak ise dün Mübarek'in hasta olmadığını söylemişti. -BAHREYN'DE BİNLERCE KİŞİ GÖSTERİ YAPIYOR Bahreyn'in başkenti Manama'da, bazıları rejim değişikliği isteyen binlerce kişi gösteri yapıyor. Basın mensuplarının bildirdiğine göre, göstericilerden bazıları, Mısır'daki ayaklamanın baş sloganı olan "Halk rejimin yıkılmasını istiyor" diye bağırıyor. Göstericiler, Sünni hanedanın idare ettiği nüfusun çoğunluğunun Şii olduğu bu küçük körfez krallığında hükümet karşıtı protesto gösterilerinin dün şiddetle bastırılması sırasında öldürülen iki Şiinin cenaze töreninin ardından, Manama'da meydanları doldurdu. "Şehitler Meydanı" adını verdikleri "İnci Meydanı"nda Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda Mısırlıların yaptığı gibi çadırlar kurmaya başlayan göstericiler, talepleri yerine getirilinceye kadar burada kalmaya kararlı olduklarını açıkladılar. 32 yaşındaki Mecid Tahir isimli gösterici, "Mısır ve Tunus'tan ders aldık. Yeni bir anayasa, ayrımcılığın sona ermesini ve anayasal monarşinin kurulmasını istiyoruz" diye açıklama yaptı. Polis gösteri yapılan yere girişleri engellerken, helikopterler başkenti üzerinde uçuyor. Bahreyn'deki gösteriler de internetten özellikle Facebook üzerinden yapılan çağrılarla düzenleniyor.