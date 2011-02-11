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Dünya

"MISIR'DA BİR ATATÜRK'E İHTİYACIMIZ VAR" WASHINGTON (A.A)

11 Şubat 2011 10:18

-"MISIR'DA BİR ATATÜRK'E İHTİYACIMIZ VAR" WASHINGTON (A.A) - 11.02.2011 - ABD'de Demokrat Parti Colorado Senatörü Mark Udall, "Mısır'da bir Atatürk'e ihtiyaç olduğunu" söyledi. Senato'da Silahlı Hizmetler Komitesi ve İstihbarat Komitesi'nin de üyesi olan Senatör Udall, MSNBC televizyonunda katıldığı  programda Mısır'daki gelişmeleri değerlendirdi. Bir soru üzerine, Mısır'da ordunun, barışı muhafaza etmede ve dönüşümün ortaya çıkmasına katkı sağlamada kilit rol oynayacağına inandıklarını belirten Udall, "Türkiye'nin 100 yıl önce gördüğü gibi, gerçekten bir Atatürk'e ihtiyacımız var. Bence Türk ordusu, Mısır ordusunun bu durumda oynayabileceği rol için iyi bir örnek" dedi.

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