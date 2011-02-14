-"MISIR ORDUSUYLA İLİŞKİLERİMİZDE DEĞİŞİKLİK YOK" TEL AVİV (A.A) - 14.02.2011 - ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael G. Mullen, "Mısır ordusuyla ilişkilerinin değişmediğini" söyledi. İsrail Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Gabi Aşkenazi'nin görevinin sona ermesi ve yerine atanan Tümgeneral Beni Gantz'ın göreve başlaması nedeniyle düzenlenen devir-teslim törenine katılan ABD Genelkurmay Başkanı Mullen, Mısır'daki son olaylara değinirken, "ülkesinin Mısır ordusu yönetimi ile ilişkilerinde herhangi bir değişiklik olmadığını" belirtti ve "dostlukların sürdürülmesi, böyle zor zamanlarda çok önemli" diye konuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüştüğünü söyleyen Mullen, görüşmede son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.