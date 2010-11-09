-"MİLYONLARCA İŞÇİ SENDİKASIZ KALACAK" ANTALYA (A.A) - 09.11.2010 - Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, ''Toplu İş Sözleşmesi, Sendikalar Kanunu ve Toplu Sözleşme Kanunu yeterince olgunlaştı ama 17 Ocak'tan öne Meclis'ten çıkmak zorunda. 17 Ocak'ta çıkmazsa şayet o gün yayınlanacak istatistikler şu anda Türkiye'de sadece 11 sendikaya toplu sözleşme yapabilme imkanı sağlayacak. Onun dışındaki sendikaların tamamı yüzde 10 barajını kaybedecekler. Yüzde 10 barajını aşamadıkları için milyonlarca işçi sendikasız kalacak'' dedi. Öz İplik-İş Sendikası'nın eğitim seminerine katılmak üzere Antalya'ya gelen Salim Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve TİSK'in katılımıyla Abant'ta bir toplantı düzenlendiğini ve burada iki gün boyunca 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'ndaki değişikliklerin ele alındığını kaydetti. Bu çalışmada Türkiye'nin sendika gelenekleri ile Uluslararası Çalışma Örgütü ve AB'nin uyarılarını dikkate alan bir duyarlılık içinde olduklarını dile getiren Uslu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hassasiyetleri ile buluştukları ve ayrıştıkları noktaları dikkate alan bir çalışma yapacaklarını bildirdi. Yapılan düzenlemeyle istifa ve üyelikte noter şartının kaldırıldığını belirten Salim Uslu, şöyle konuştu: ''Bugün sendikaya üye olmak veya ayrılmak, evlenip boşanmaktan daha zor. Yeni düzenlemeyle sendikaya üyelikte ve istifada noter şartını kaldırıyoruz. Arkasından yüzde 10 barajlarını kaldırıyoruz. Bağımsız bir kurul oluşturduk. Bugüne kadar siyasi müdahalelere açık olan, yüzde 10 sorunu, iş kolu belirleme sorunu, iş yeri yetki sorunu bundan sonra bu bağımsız kurul tarafından belirlenecek. Bu kurulda işçi, işveren konfederasyonları ve bakanlığın temsilcileri olacak. Avrupa Birliği'nin özellikle istediği birçok şartı yerine getiren düzenlemeler yaptık. İnanıyorum ki bundan sonra sendikal hareketin en azından mevzuat bakımından engeli kalmayacak.'' Uslu, ülkedeki ekonomik ve sosyal koşullar, taşeron uygulaması, kısa zaman çalışması gibi konulardan kaynaklanan sorunların çözümü için de çaba gerektiğini aktararak, şöyle konuştu: ''Sendikalar Kanunu ve Toplu Sözleşme Kanunu yeterince olgunlaştı ama 17 Ocak'tan öne Meclis'ten çıkmak zorunda. 17 Ocak'ta çıkmazsa şayet, o gün yayınlanacak istatistikler şu anda Türkiye'de sadece 11 sendikaya toplu sözleşme yapabilme imkanı sağlayacak, onun dışındaki sendikaların tamamı yüzde 10 barajını kaybedecekler. Yüzde 10 barajını aşamadıkları için milyonlarca işçi sendikasız kalacak. Bunun yaratacağı karmaşa, kaos, o hükümetin de bizim de sorumluluk alamayacağı problem oluşturacak. O nedenle işçi, işveren sendikaları son derece sorumlu davrandılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da bu konuda çok ciddi bir çaba sarfetti. Dün Abant'tan ayrılırken el sıkışmış olarak ayrıldık. Şimdi kanun teklifine dönüştürülerek Meclis'e gelmesini bekliyoruz.''