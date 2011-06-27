-"MİLLETVEKİLLERİNİN SERBEST BIRAKILMASI ÇOK ELZEM" İSTANBUL (A.A) - 27.06.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanıklarından emekli Korgeneral Engin Alan'ın milletvekili seçilmesinin ardından tahliyesine ilişkin başvurusunun reddedilmesi üzerine mahkemeye itiraz dilekçesi sunan Alan'ın avukatı Ayhan Nacak, ''milletvekillerinin serbest bırakılması hem meclisin çalışması hem de toplumdaki gerginliğin sona ermesi için çok elzem'' dedi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelerek, ''Balyoz Planı'' davasını yürüten İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe sunarak emekli Korgeneral Engin Alan'ın tutukluluğunun devamına yönelik mahkeme kararına itiraz eden avukatı Ayhan Nacak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nacak, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine, tutukluluğun devamı yönündeki kararını gözden geçirmesi için itirazda bulunduğunu ve bu talebin kabul edilmemesi halinde incelemesini yapan mahkemenin dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine göndereceğini aktardı. ''İtiraz gerekçeleriniz nedir?'' sorusuna karşılık Nacak, dilekçelerini Anayasa'daki eşitlik ilkesine dayandırdıklarını belirterek, milletin iradesine saygılı olmak gerektiğini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) bu konuda çok yönlü kararları olduğuna dilekçede yer verdiklerini bildirdi. Nacak, seçilmiş kişilerin muhakkak meclislerde bulunması gerektiğine dair bir çok kararı bulunan AİHM'in, milletin iradesine saygısızlığı kabul etmediğini ifade etti. -''SABAHAT TUNCEL KARARI EMSAL''- Bir gazetecinin, ''Dilekçenizde bu kez emsal karar gösterdiniz mi?'' sorusu üzerine, emsal karar gösterdiklerini ve bunu Anayasa'nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine göre yaptıklarını anlatan Nacak, Anayasa'nın ilk yıllarında bir gazetecinin milletvekili seçilince derhal serbest bırakıldığını, merhum siyasetçi Osman Bölükbaşı'nın da hapisteyken milletvekili seçilince serbest kaldığını ve 2007 yılında Sabahat Tuncel'e aynı uygulama yapıldığını anlattı. Nacak sözlerini şöyle sürdürdü: ''Tabii bunları hep birlikte değerlendirdiğimiz zaman, teamül ve hukuk diyor ki, 'millet iradesine saygılı olması lazım.' Tutukluların serbest bırakılması gerekir. Davanın esası hakkında yargılama devam edecek. Esas için bir karar verilmiyor ki, tedbir için, istisnai bir hüküm için karar veriliyor. O sebeple bunun kaldırılması, milletvekillerinin serbest bırakılması hem meclisin çalışması hem de toplumdaki gerginliğin sona ermesi için çok elzem. Ben yargıçlarımızın bu konuda hassasiyetli davranacakları kanaatini taşıyorum.'' Alan'ın tahliyesine ilişkin karar düzeltme talepli itiraz dilekçesi, önce İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince incelenecek. Mahkemenin yeniden 'ret' kararı vermesi durumunda dilekçe, dava dosyasının gönderileceği bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilecek.