-"Mıknatıslı yol" görenleri şaşırtıyor KIRKLARELİ (A.A) - 07.11.2011 - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice beldesi yakınlarındaki yoldan geçenler, vitesi boşa alınan araçlarının, yola dökülen suların ve yere bırakılan yuvarlak cisimlerin yokuş yukarıya hareketini şaşkınlıkla izliyor. Halk arasında ''mıknatıslı yol'' olarak adlandırılan yolda, boşta bırakılan araçlar yokuş yukarıya doğru hareket ederek, saatte 40 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yolun özelliğini duyan yerli ve yabancı turistler ise bölgeye geldiklerinde gördüklerine inanmakta zorluk çekiyor. Yolda durarak otomobilini boş vitese alan Bulgaristan vatandaşı Hasan Durali, yolun özelliğini daha önceden duyduğunu ancak gözleriyle görünce çok şaşırdığını söyledi. Otomobilin ve dökülen suyun yokuş yukarıya gitmesinin ilginç bir olay olduğunu belirten Durali, ''Vitesini boşa aldığı otomobilimi sanki yukarıdan birileri çekiyormuş gibi. Gerçekten çok ilginç bir olay'' diye konuştu. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde oturan ve İğneada beldesine giderken yolda deneme yapan Hüseyin Akal ise yolda manyetik alan olabileceğini kaydetti. Aynı şekilde otomobiliyle yolda deneme yapan Uğur Aktoprak da otomobilinin vitesini boşa getirerek, yokuş yukarıya hareket eden aracına koşarak eşlik etti. Aktoprak otomobilinin yokuş yukarıya yaklaşık 40 kilometre hızla gittiğini ve otomobiline yetişmekte zorluk çektiğini bildirdi. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını anlatan Aktoprak, ''Vitesi boşa aldığım otomobilim ve yola döktüğüm su yokuş yukarıya doğru hareket ediyor. Bu yolun bilim adamları tarafından incelenmesi gerekiyor'' dedi.