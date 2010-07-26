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Spor

"MESUT ÖZİL REAL MADRİD'E DAHA DA YAKINLAŞIYOR" MADRİD (A.A)

26 Temmuz 2010 12:56

-"MESUT ÖZİL REAL MADRİD'E DAHA DA YAKINLAŞIYOR" MADRİD (A.A) - 26.07.2010 - İspanyol spor gazetesi Marca, Werder Bremen'de oynayan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'in her geçen gün Real Madrid'e daha da yakınlaştığını iddia etti. Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Milan, Juventus gibi kulüplerin de istediği belirtilen Özil'in, Real Madrid'e gitme olasılığını daha yüksek gösteren Marca, kulüplerarası görüşmelerin olumlu ilerlediğini kaydetti. Gelecek sezon Werder Bremen ile sözleşmesi sona ereceğinden 15 milyon Avro'ya transfer edilebileceği söylenen Özil'in, Real Madrid'e gelmesi halinde Hollandalı futbolcu Rafael Van der Vaart'ın ise satılacağı ifade ediliyor.

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