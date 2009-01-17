"Messi varken Ronaldo mu?"



Yurt dışında oynayan Arjantinli futbolcuları yerinde izlemek amacıyla çıktığı Avrupa turnesinden dönen Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Maradona, Messi'ye güvence verdi.



Arjantin Teknik Direktörü Diego Armando Maradona, iki haftalık Avrupa gezisinin ardından ülkesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avrupa'da oynayan Arjantinli oyuncuları ziyaret eden futbol efsanesi, açıklamalarıyla yine gündem yarattı.



Milli maçlara ara verilen dönemde Avrupa'ya gelerek Arjantinli futbolcuları ziyaret eden ve görüşmelerde bulunan Maradona, iki haftalık turunun ardından ülkesinde bir basın toplantısı düzenledi.



Toplantının en dikkat çekici bölümü, Maradona'nın FIFA tarafından verilen "yılın futbolcusu" ödülü ve ödülün sahibi Portekizli Cristiano Ronaldo hakkındaki açıklamaları oldu.



Maradona,"Bunun adı aptallık. Bana bir liste veriyorlar, ama listedeki Arjantinli oyunculara oy veremeyeceğimi söylüyorlar. Messi'nin dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu bilirken nasıl gidip Cristiano Ronaldo'yu işaretleyebilirim ki? Bunu ayarlayan gerçekten aptal olmalı" dedi.



İki haftalık avrupa gezisini de değerlendiren Maradona, "Buraya mutlu bir şekilde döndüm. Konuştuğum bütün oyuncular intikam almak ve harekete geçmek için beklediklerini söyledi. Onlar ülkelerinin ne anlama geldiğini göstermek amacında. Messi, Agüero, Tevez, Mascherano, Lucho, Di Maria... Hepsi aynı görüşte. Kulüp takımlarındaki performanslarını milli takıma da yansıtmak istiyorlar. Bu da beni rahatlatıyor" şeklinde konuştu.



Efsane isme son olarak, yaşadığı onca krizin ardından yeniden futbola dönmüş olmasıyla ilgili görüşleri soruldu.



Maradona bu soruya, "Söylediğiniz gibi; ben birçok kez yeniden doğdum. Sanırım tanrı, henüz beni yanında istemiyor. Bana bir şans verdi ve bunun bir nedeni olmadı. Bu şansı en iyi şekilde değerlendirmek için tüm kalbimle yapabileceğimin en iyisini yapmaya ve benden bir şeyler bekleyen insanları tatmin etmeye çalışacağım" diye yanıt verdi.

