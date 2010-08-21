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Dünya

"MERYEM"İN SEFERİ DURDURULDU BEYRUT (A.A)

21 Ağustos 2010 16:57

-"MERYEM"İN SEFERİ DURDURULDU BEYRUT (A.A) - 21.08.2010 - Gazze Şeridi'ne yardım malzemesi götürmek amacıyla yarın yola çıkması planlanan, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kırılmasını amaçlayan kadın aktivistleri taşıyacak olan "Meryem" adlı geminin seferi, organizatörlerce durduruldu.   Lübnan'ın doğrudan Gazze'ye sefere izin vermemesi nedeniyle Kıbrıs Rum kesimi limanları üzerinden bölgeye ulaşılmasını planlayan organizatörler, Rumların da limanlarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıklamasının ardından, seferi durdurdu.  Organizatörlerden Samar el Hac yaptığı açıklamada, "yarın yola çıkılmayacak" diyerek, Kıbrıs'a gitmelerine engel çıkarılmasından ötürü, Gazze'den önce gidilecek bir başka liman bulmaları gerektiğini belirtti. İsrail de seferin durdurulmasını istemiş, "ablukanın kırılmasına yönelik çabaları, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak engelleme hakkını saklı tuttuğunu" açıklamıştı.

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