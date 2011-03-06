-"MERSİN'İN HAZIR OLMAK İÇİN SADECE 27 AYI VAR" MERSİN (A.A) - 06.03.2011 - Uluslararası Akdeniz Oyunları Komisyon Başkanı Amar Addadi, 2013 Akdeniz Oyunları'nın Mersin'e verilmesi ile ilgili olarak ''Genellikle oyunların verilmesinden sonra 6 yıllık çalışma gerekir. Mersin'in 27 ayı var. Zamana karşın çok çalışma ve fonlarla başarılı bir organizasyon gerçekleştireceğinize inanıyoruz'' dedi. Addadi, oyunların Mersin'e verilmesiyle ilgili imza törenine katılmak üzere geldiği kentte, oyunlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Komiteden 5 kişinin Mersin'e geldiğini belirten Addadi, beklentilerinden çok daha büyük ve güzel bir şehirle karşılaştıklarını söyledi. Kentteki mevcut tesisleri ve altyapıyı iyi durumda bulduklarını ifade eden Addadi, ekonomik kriz nedeniyle Yunanistan'dan alınarak Mersin'e verilen oyunların hazırlık süreciyle ilgili şunları kaydetti: ''Genellikle oyunların verilmesinden sonra 6 yıllık çalışma gerekir. Mersin'in 27 ayı var. Bu sefer özel durumlar nedeniyle çok kısa bir süre var. Hepimizi çok fazla iş bekliyor. Ama sizin başvurmanız, bu alternatifin doğması Akdeniz için bir ödül. Fakat bu kadar kısa sürede hazırlıkların tamamlanması Mersin için büyük bir başarı olacak. Biz bu konuda çok rahatız ve inanıyoruz. Türkiye'nin bu konuda iyi kapasitesi var ve büyük organizasyonları başarı ile yaptı. Ayrıca, Türk otoriteleri bunun için bize net taahhütlerde bulundu. Biz de bundan çok etkilendik. Hatta Türk medyasının ilgisi ve desteği bile bizleri çok mutlu etti, etkiledi. Zamana karşın çok çalışma ve fonlarla başarılı bir organizasyon gerçekleştireceğinize inanıyoruz. Bu nedenle oyunlara katılacak bütün ülkelerin Mersin'de olmasını ve farklı kültürlerin bir arada kaynaşmasını istiyoruz.''