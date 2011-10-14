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Spor

"Mersin, Doğu Akdeniz'in spor merkezi olacak" MERSİN (A.A)

14 Ekim 2011 16:36

-"Mersin, Doğu Akdeniz'in spor merkezi olacak" MERSİN (A.A) - 14.10.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Mersin'in Doğu Akdeniz'deki spor merkezi olacağını belirterek, ''Dünyanın ekonomik krizlerle mücadele etmeye zorlandığı ve mücadele konusunda da başarılı olamadığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti, 450 milyon TL'lik bir yatırım paketini tek kalemde Mersin'e verebiliyorsa, bu durum milletimizin ve devletimizin ne kadar güçlü olduğunu açıkça gösteriyor'' dedi. Bakan Kılıç, bir dizi incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin'de, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Bakan Kılıç, ziyaretteki konuşmasında, 2013 Akdeniz Oyunları'nın Mersin'de yapılacak olmasıyla ilgili kente geldiğini belirterek, kentin atacakları adımlarla ''spor kenti'' olmaya aday olduğunu söyledi. Türkiye Devletinin ve Türk milletinin kaynaklarını, Mersin halkı için spor, yurt ve barınma yatırımlarında kullanacaklarını ifade eden Kılıç, 3 aydan bu yana adeta seferberlik ilan edildiğini ve konu üzerinde her kesimin hassasiyetle çalıştığını vurguladı. Stadyum, olimpiyat köyü, olimpik yüzme havuzu, atış poligonu, jimnastik sahaları ve atletizm pistlerinin yanı sıra bin, 500 ve 5 bin kişilik 3 spor salonunun inşa edileceğini anlatan Kılıç, ''Restorasyonu yapılacak yerleri saymıyorum bile... Tüm bunlarla Mersin, Doğu Akdeniz'in spor merkezi olacak'' dedi. Mersin halkından ve yerel basınından bu eserlere, imkanlara ve yatırımlara sahip çıkmalarını isteyen Kılıç, şöyle konuştu: ''Dünyanın ekonomik krizlerle mücadele etmeye zorlandığı ve mücadele konusunda da başarılı olamadığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti, 450 milyon TL'lik bir yatırım paketini tek kalemde Mersin'e verebiliyorsa, bu durum milletimizin ve devletimizin ne kadar güçlü olduğunu açıkça gösteriyor. Durmaksızın bu yatırımları tamamlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemlerle projeler sizlerle tüm detaylarıyla paylaşılacak.'' Gün içerisinde basın toplantısı düzenleyeceğini hatırlatan Kılıç, ''Basın toplantısında projelerin görsellerini sizlerle paylaşacağım. Ay sonu itibariyle projelerimiz statik çizimleri dahil olmak üzere netlik kazanmış olacak. 13-20 Haziran 2013 tarihinde yapılacak Akdeniz Oyunları öncesinde tüm eserler Mersin'e kazandırılmış olacak'' diye konuştu.

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