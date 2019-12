-"MERKEL'İN TARİH DERSİ ALMAYA İHTİYACI YOK" BERLİN (A.A) - 12.01.2011 - Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Almanya Başbakanı Angela Merkel'in (Kıbrıs sorunu ile ilgili) tarih dersi almaya ihtiyacı olmadığını" söyledi. Seibert, bugün başkent Berlin'de yaptığı haftalık basın toplantısında, "Almanya Başbakanının Annan Planının Kıbrıslı Rumlar tarafından reddedildiğini bilmediği iddiası yanlış. Bunu çok iyi biliyor. Bu konuda Kıbrıs Rum kesiminin lideri (Dimitris) Hristofyas ile de konuştu. Bu konuda tarih dersi almaya ihtiyacı yok" dedi. Seibert, "Başbakan, Kıbrıs'taki görüşmeleri sırasında, her iki toplum için de yaklaşık 36,5 yıldır dezavantajlar yaratan bu can sıkıcı sorununun sadece tarafların yaratıcı ve uzlaşmaya hazır olma cesaretini göstermesi durumunda çözülebileceğini söyledi. Bu cesareti Türk tarafından da Rum tarafından da talep etmek lazım. Türkiye Başbakanının (Recep Tayyip Erdoğan) açıklamaları, eksik bilgilendirilmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir" şeklinde konuştu. Merkel'in ziyareti sırasında Türkiye ile sürdürülen AB üyelik müzakerelerinde yeni fasılların açılması konusunun da gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Seibert, "Kıbrıs'taki ziyaretin konusunun bu olmadığını, ziyaretin amacının Kıbrıs'taki bölünmüşlüğü yerinde görmek ve bu sorunun çözümünde gelişmeler sağlamak olduğunu" ifade ederek, "adayı ilgilendiren bazı konuların ele alındığını, ancak büyük siyasi sorunun çözümü için tarafların cesaret ve yaratıcılık göstermesinin şart olduğunu" kaydetti. "Almanlar olarak bölünmüşlüğün aşılabileceğini bildiklerini, Merkel'in, Avrupa ve uluslararası alanda, sorunun çözülmesinin AB ve NATO ilişkileri açısından da önemli olduğunu dile getirdiğini" belirten Seibert, "Kıbrıs sorununun çözümünü istemek ve çözüm sürecini desteklemek için birçok neden bulunduğunu" söyledi. Seibert, Başbakan Erdoğan'a hangi bilgilerin eksik iletilmiş olabileceğinin sorulması üzerine ise "Türkiye Başbakanının Başbakanımıza, Annan Planını hangi tarafın kabul etmediği konusunda ders vermesi için bir neden olmadığını ifade etmeye çalıştım. Başbakan Merkel, Kıbrıs sorununu her yönüyle ele aldı. Türk ve Rum üniversite öğrencileriyle de görüştü. Her iki tarafın da çözüm için cesaret göstermesini istiyoruz. Bu sorun dışarıdan müdahale ile çözülemez. Sadece Kıbrıslılar tarafından çözülebilir" diye konuştu. "Merkel'in 1974 yılında Türk askerlerinin adanın kuzeyini işgal ettiğini ve Türkiye'den çok sayıda Türk vatandaşının da adaya gittiğini bildiğini" kaydeden Seibert, "Başbakan Kıbrıs'taki durum ile yakından ilgileniyor. Uzun vadede Avrupa'da bölünmüş bir ülke bulunması kabul edilemez. Kıbrıslılar bu durumdan hoşnut olmadığını söylüyor. Özellikle de adanın kuzeyinde yaşayanlar bu durumdan olumsuz etkileniyor. Almanya bu bölünmüşlüğün aşılabilmesi için her türlü çabayı harcayacaktır" dedi.