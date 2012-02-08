-"Merkel'in izlemiş olduğu politika biz Türkleri incitiyor" BERLİN (A.A) - 08.02.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Almanya'nın, özellikle Almanya Başbakanı Angela Merkel'in AB Konusunda Türkiye'ye karşı izlemiş olduğu politikanın Türkleri incittiğini söyledi. Bakan Çağlayan, bu sabah Almanya'nın başkenti Berlin'deki "The Ritz Carlton" otelinde Türk gazetecilerle yaptığı kahvaltılı sohbet toplantısında, soruları yanıtladı. Almanya'yı bir müttefik, bir dost ve 1841 yıllarında ticarete başladıkları bir ülke olarak gördüklerini ve değerlendirdiklerini ifade eden Çağlayan, şunları söyledi: ''Tabii ki Almanya Başbakanının kendi ülkesinde popülist yaklaşımları, kendi ülkesindeki çeşitli kesimlere, çeşitli gruplara yapmış olduğu oy avcılığı, tabii ki buradaki insanların değerlendireceği bir konu. Ama şunu ifade etmek isterim ki, biz dost ve müttefik ve bu kadar vatandaşımızın yaşamış olduğu bir Almanya'da, Türkiye olarak çok daha fazla, AB konusunda bilhassa çok daha fazla dostane ilişkiler bekleriz. Bu bizim en doğal hakkımız. Bunu bize tarihimiz, kültürümüz, geleneğimiz ve aramızda çok önemli köprü olan, aramızda yaşayan milyonlarca Türk vatandaşı kardeşimiz mecbur hale getiriyor. Almanya en fazla ihracat yapmış olduğumuz bir ülke, en fazla ithalat yapmış olduğumuz ve ticaret açığı vermiş olduğumuz bir ülke. Almanya, Türkiye için ne kadar önemliyse Türkiye de Almanya için o kadar önemlidir. Buna karışılık Türkiye Almanya'nın ithalatında 21. sırada. Bizim bunu çok daha fazla artırma, çok daha geliştirme çabamız var. Bu rakamlarla yetinmediğimizi, yetinmeyeceğimizi daha önce ifade etmiştim.'' Çağlayan, diğer ülkelere gösterdikleri saygının, kendilerine de gösterilmesini beklediklerini kaydederek, şöyle devam etti: ''Bunu beklemek de bizim en doğal hakkımız. AB konusunda Almanya'nın, bilhassa Şansölye Sayın Merkel'in bize karşı izlemiş olduğu politika biz Türkleri incitiyor. Özellikle bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Biz bugün Almanya'dan, geçmişte, tarihte, dünya savaşlarında müttefiklik yapmış olduğumuz, ortaklık yapmış olduğumuz bir ülkeden, böylesine ekonomik bir mücadelenin yapıldığı ortamda da dostluk bekleriz. Yani Almanya'dan bu konuda köstek değil, destek beklemek bizim en doğal beklentimiz, en doğal hakkımız. Ümit ediyorum inşallah bu anlayış değişecektir. Nasıl değişir bilmem. Bu çerçevede birçok ülkenin Türkiye'ye AB konusunda vermiş olduğu desteğin çok daha fazlasını Almanya'dan beklemek bizim en doğal hakkımız." Bakan Çağlayan, Güney Kore Devlet Başkanının 3 bakanla birlikte Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü de hatırlatarak, yapılan yemekli çalışma toplantısında, Başbakan Erdoğan'ın Güney Kore Devlet Başkanından, kendisinin de büyük önem verdiği Serbest Ticaret Anlaşması konusunda gelişme beklediklerini ifade ettiğini, bunun gerçekleştirilmesi için de devlet başkanının bakanlarına gerekli talimatı verdiğini belirtti.