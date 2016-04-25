"Merkel Obama'yı çok arayacak"

‘Badische Neueste Nachrichten' gazetesi Almanya Başbakanı Angela

Merkel'in Türkiye politikasına ayırdığı yorumda şu satırlara yer

veriyor:

“Almanya Başbakanı Türkiye politikasına reel

politika açısından

şekil vermekle iyi ediyor. Bu tutumun meyve verdiğini görmek

için mülteci sayısına bakmak yeter. Birkaç ay öncesine kadar

mülteci akınıyla baş edilemezken şimdi her ay Avrupa'ya birkaç

yüz mülteci geliyor. Sert pazarlıklar sonunda Türkiye

ile

varılan anlaşmanın bunda önemli payı oldu. İdeolojik kızgınlık

biraz dizginlense iyi olur. Almanya ile Türkiye arasındaki

diplomatik ilişkilerde devletin çıkarlarına biraz daha

fazla yer

verilmesi doğru olur.”

‘Westfälische Nachrichten' gazetesinin yorumunda da Angela

Merkel'in Türkiye ile ilişkilerde Almanya'nın çıkarları

doğrultusunda hareket ettiğini vurguluyor:

“Mülteci krizinde, maalesef sadece otoriterliğe kayan Erdoğan

modelinin bulunduğu Türkiye ile işbirliği yapmaktan başka çare

olmadığı malum. Pragmacılıktan başkası işlemiyor. Siyaset

hayatında her zaman olduğu gibi yine icraata şartlara göre yön

veriliyor. Başbakan Merkel böyle yapmakla, Erdoğan'ı

eleştirenlerin baskıya maruz kalmasını sineye çekmiş mi oluyor?

Hayır. Angela Merkel Türkiye'ye hareketinden hemen önce hatasını

kabul edip fikir ve basın özgürlüğü hakkındaki görüşünü izah

etmekle, Ankara tarafından haksız uygulamaları onayladığı

izleniminin yaratılmasını önlemiş oldu.”

ABD Başkanı Barack Obama'nın iki günlük

ziyaretini yorumlayan

‘Reutlinger General-Anzeiger' gazetesi Almanya ile ABD'nin

birbirlerine muhtaç olduklarını dile getiriyor:

“Merkel ve Obama, karşılıklı desteğe ihtiyaçları olduğunu çabuk

kavradılar. Obama'nın Merkel için harcadığı sempati

dolu

sözlerle yönetimi tarzını öven ifadeler, Almanya Başbakanı'nın

siyaseten istikrara kavuşmasına yardımcı olacaktır.

Obama,

Merkel'in Avrupa'nın istikrar çapası olduğunu açıkça dile

getirdi. Merkel de Obama'yı güvenilir bir ortak olarak görüyor.

Almanya Başbakanı, görev süresinin sonuna gelen Obama'yı çok

arayacaktır.”

‘Neue Osnabrücker Zeitung' gazetesi Almanya Başbakanı Merkel ile

ABD Başkanı Barack Obama arasındaki buluşmayı şu satırlarla

değerlendiriyor:

“Hannover'de bir araya gelen dünya politikasının iki büyük

isminden biri iktidarının en yüksek noktasını geride bırakmış

olup anayasa gereği Beyaz Saray'dan ayrılmak zorunda kalacak.

Merkel'in pozisyonu biraz daha sağlam. Mültecilere kapıları

açtığı yaz aylarındaki sınırsız destek zamanla yerini ‘ayılmaya'

bıraktı. İki liderin ortak yanları, ahlaki değerlerin her zaman

siyasi gerçeklikle bağdaştırılamayacağı noktasında ortaya

çıkıyor. Gerçi Obama az şey başarmadı. Ancak şahsına bağlanan

insanüstü beklentileri yerine getiremezdi. Merkel de ancak,

Türkiye anlaşması gibi pragmacı çözüm formülleriyle başa

çıkılması mümkün olan mülteci kriziyle başa çıkmaya çalışıyor.”