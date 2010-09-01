-"MEMURUN HAKKI KORUNAMADI" ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Demokratik Sendikalar Konfedarasyonu (DESK) Genel Başkanı Lütfi Şenocak, ''Bir toplu görüşme sürecinin daha başarısızlıkla sonuçlandığını, memurun hakkının masada korunamadığını'' söyledi. Şenocak, konfederasyonun yönetim kurulu üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanlarına, Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğünde iftar yemeği verdi. İftarın ardından konuşan Şenocak, ''2 buçuk milyon kamu çalışanının hayatını etkileyecek bir toplu görüşme sürecinin daha başarısızlıkla sonuçlandığını, memurun hakkının masada korunamadığını'' savundu. Toplu görüşme masasındaki yetkili sendika ve konfederasyonların masada ortak irade koyamadıklarını, çalışanların kayıplarının artmasına neden olduklarını ileri süren Şenocak, ''Maalesef, masaya oturanın rehavete kapıldığı, yetkiyi kaybedenin aslan kesildiği 2010 toplu görüşmelerinde memurlar kaybetmiş, siyasi irade kazanmıştır'' dedi. Grevsiz toplu iş sözleşmesi hakkının Anayasa değişikliğiyle verilmesine rağmen, bu yıl toplu sözleşme yapılmayarak memura bir yıl kaybettirildiğini iddia eden Şenocak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''(Asrın zammını aldık) diye yapılan açıklamalar, tam bir komedidir. Hükümetin zaten yüzde 3 artı 3 verdiği bir ortamda, kapalı kapılar ardında yüzde 4'e razı olmak, anlaşılır değildir. 800 bin çalışan ve 1 milyon 800 bin emeklinin alamadığı ek ödemenin neresi başarıdır? Üstelik Emniyet, Diyanet ve sağlık çalışanları mağdur edilerek, bu yardımdan yararlandırılmamış, yüzde 4'lük zamma mahkum edilmiştir. Aile yardımıysa tam bir komedi. Eşi çalışmayan memura aile yardımı yapılmakta. Oysa bugün memur ailelerinin yüzde 70'inin eşi çalışmaktadır. Toplu görüşmeler öncesinde Kamu İşveren Kurulu ile pazarlık yaparak, zam oranını açıklayan sendikaların, memuru değil, toplu görüşme primini düşündüğü açıktır. Masada yüzde 4'ün değil, toplu görüşme priminin pazarlığı yapılmıştır.''