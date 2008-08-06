"Meira bizi şaşırttı"

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Geçtiğimiz sezon oynadığı başarılı futbolla önce Stuttgart forması giyen, ardından da Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen gurbetçi futbolcu, "Meira'nın Galatasaray'a gitmesine hepimiz şaşırdık." dedi.



Portekizli Meira'nın takım kaptanlığını yaptığı Stuttgart'ta çok başarılı sezonlar geçirdiğini anlatan Serdar, "Meira'nın, Galatasaray'a gitmesine şaşırmadım dersem yalan olur. Sadece ben değil takımdaki birçok oyuncu şaşırdı. Onun İngiltere Premier Ligi veya İtalya Serie A takımlarından birisine gitmesini bekliyordum. Çünkü Avrupa'nın önemli takımlarından iyi teklifler almıştı. Buna rağmen Galatasaray'ı tercih etti. Kendisine yeni takımında başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.



Meira ile Stutgart'ın savunmasında birlikte görev yaptıklarını ifade eden Serdar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Meira hem çok başarılı bir defans oyuncusu hem de çok karakterli bir insan. Kendisiyle iki sezon aynı takımda yan yana oynadım. Benimle ve diğer genç oyuncularla her zaman yakından ilgileniyordu. Bize yardımcı olmaya çalışan, ilgili bir kaptandı. Onun takımdan ayrılmasına üzüldüm."



Gurbetçi futbolcu, 2008 Avrupa Şampiyonası öncesi sakatlandığı için Almanya Milli Takımı'nda forma giyemediğini ifade ederek, "Böyle bir şampiyonada oynamayı çok istiyordum. Ancak buna sakatlığım engel oldu. Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Löw'ün sakat olmadığım zaman beni milli takıma davet edeceğine inanıyorum. Şampiyonada Türkiye'nin yarı finale çıkmasına çok sevindim. İnanılmaz iyi maçlar çıkardılar. İnşallah Türkiye bu başarısını devam ettirir." diyerek sözlerini tamamladı.



