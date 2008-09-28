"Medine'nin Mücevheri"nin yayımcısına saldırı

Karikatür krizini unutturacak yeni kriz

Yayıncı Martin Rynja'nın Islington'daki 2,5 milyon sterlinlik (5,6 milyon YTL) evine dün düzenlenen bombalı saldırının ardından çıkan yangın itfaiyeekiplerince söndürüldü; ölen ya da yaralanan olmadı.Polisin saldırının ardından başlattığı operasyonda 22, 30 ve 40 yaşlarında 3 kişi terörle mücadele yasasına muhalefetten gözaltına alındı. Bu kişilere ait ev ve işyerlerinde aramalar yapıldı.Amerikalı gazeteci Sherry Jones tarafından kaleme alınan "Medine'nin Mücevheri" adlı roman, Hazreti Muhammed'in eşi Ayşe ile ilişkisinde ayrıntılara yer verdiği için Müslümanların tepkisine neden olmuştu.Jones, tartışmalar üzerine, İslam dinine ve Hz. Muhammed'e saygılı olduğunu, kitabının kültürler arasında bir köprü kurmasını istediğini savunmuştu.İslam tarihini yanlış yorumladığı yolunda eleştirilere maruz kalan kitap, ABD'deki yayıncı şirket tarafından geri çekilirken, Sırbistan'da da basıldıktan sonra toplatılmıştı.