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Dünya

"Medine'nin Mücevheri"nin yayımcısına saldırı

"Medine'nin Mücevheri" adlı tartışmalı kitabın İngiltere'de basımını yapan yayıncının evine bombalı saldırı düzenlendi.

28 Eylül 2008 03:00

Yayıncı Martin Rynja'nın Islington'daki 2,5 milyon sterlinlik (5,6 milyon YTL) evine dün düzenlenen bombalı saldırının ardından çıkan yangın itfaiye
ekiplerince söndürüldü; ölen ya da yaralanan olmadı.

Polisin saldırının ardından başlattığı operasyonda 22, 30 ve 40 yaşlarında 3 kişi terörle mücadele yasasına muhalefetten gözaltına alındı. Bu kişilere ait ev ve işyerlerinde aramalar yapıldı.

Amerikalı gazeteci Sherry Jones tarafından kaleme alınan "Medine'nin Mücevheri" adlı roman, Hazreti Muhammed'in eşi Ayşe ile ilişkisinde ayrıntılara yer verdiği için Müslümanların tepkisine neden olmuştu.

Jones, tartışmalar üzerine, İslam dinine ve Hz. Muhammed'e saygılı olduğunu, kitabının kültürler arasında bir köprü kurmasını istediğini savunmuştu.

İslam tarihini yanlış yorumladığı yolunda eleştirilere maruz kalan kitap, ABD'deki yayıncı şirket tarafından geri çekilirken, Sırbistan'da da basıldıktan sonra toplatılmıştı.

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