-"MAYMUNLAR CENNETİ" BORNEO ADASI SANDAKAN/LAHAD DATU (A.A) - 25.04.2011 - Yiyecek bolluğu sayesinde doğal ortamda en çok ekvator çevresindeki yağmur ormanlarında yaşayan maymunların çoğalmalarına en iyi olanakları sunan Borneo Adası, bu hayvanlar için ideal bir yaşam alanı olmaya devam ediyor. Adada yaşayan maymun türlerinden orangutan, Malay dilinde "orman insanı" anlamına geliyor. Fiziksel açıdan insana en yakın canlı olarak bilinen orangutanlar insanlarla ortak kromozonlar taşıyor. Dünyanın en büyük adalarından Borneo'da, Malezya'ya bağlı Sabah ve Saravak eyaletleri ile Brunei Sultanlığı ve Endonezya'ya ait Kalimantan olmak üzere üç ayrı ülkenin toprakları bulunuyor. Yaban hayatı için Sabah'taki olanaklara adanın diğer kesimlerinde rastlanmıyor. Tarım arazileri için ormanların her geçen gün azalması, kereste için orman kesimi ve bilinçsiz av, doğal yaşamın en büyük tehditleri olarak görülüyor. Borneo ve Sumatra'daki orangutanlar için araştırma yapan Asya'nın en büyük hayvanat bahçesi olan Singapore Hayvanat Bahçesinin yöneticisi Fanny Lai, yağmur ormanlarında yalnızca 40 bin civarında orangutan bulunduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: "Devlet desteğinde ya da gönüllülerin kurduğu dernekler tarafından oluşturulan orangutan barınaklarını yakından izliyoruz. Araştırmalarımıza göre doğal ortamda bulunan 40 bin civarındaki orangutandan 30 bini Borneo'da bulunuyor. Orangutan ve diğer maymunların insanlar tarafından çok kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin duyumlar alıyoruz. Öte yandan, bölgede en büyük ekonomik değeri olan palmiye ağacı yetiştiriciliği yüzünden ormanlar katlediliyor. Bunların durması gerekiyor." Sabah eyaletinin toprakları içinde kalan Borneo'nun kuzeydoğu kesimindeki Danum Vadisi Parkı sıkı koruma altında bulunuyor. Parka giriş-çıkışlar kontrol altında tutuluyor. Danum Vadisi Parkı'nda yaşayan bütün canlılar, insanlardan kaynaklanabilecek tehditlerden uzak tutuluyor. Parkın içinde bulunan "Red Leaf" (kırmızı yaprak), "Silver Leaf" (gümüş yaprak) ve "Borneon Gibbon" olarak adlandırılan maymun türleri dünyanın başka bir yerinde yaşamıyor. Öte yandan adanın daha kuzeyinde Kinabatangan Nehri çevresi de maymunlar için iyi bir yasam alanı oluşturuyor. Uzun burunlarıyla dikkati çeken "proboscis" maymunu da Borneo Adası'na özgü bir maymun türü olarak biliniyor.