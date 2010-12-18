-"MAVİ MARMARA"DA ÖLEN TÜRKLERE MADRİD'DE ANIT MADRİD (A.A) - 18.12.2010 - Gazze'ye insani yardım götürmek için Akdeniz'e açılan Özgürlük Filosu içinde olan ve İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybeden 9 Türk vatandaşının anısına, İspanya'nın başkenti Madrid'de anıt dikildi. Mavi Marmara'da bulunan 3 İspanyol aktivistin girişimi ve bazı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle yaptırılan anıtın açılışına Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ender Arat, Filistin'in Madrid Büyükelçisi Musa Odeh, Leganes Belediye Başkanı Rafael Gomez Montoya, Madrid'de bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Dağ ile İspanyol sivil toplum örgütü yetkilileri katıldı. Madrid'in Leganes ilçesindeki Filistin parkına konulan anıt, heykeltraş Roxanne Robinson ve Arevalo Beteta tarafından hazırlandı. Anıtta, Filistin'i tasvir eden yıkık dökük duvarların önünde masum bir çocuğun, insani yardım malzemelerinin yüklü olduğu "Mavi Marmara" gemisini sulara bırakması temsil ediliyor. Bu arada törende konuşma yapan Ahmet Emin Dağ, İspanya ve İspanyol aktivistlere teşekkür ederek, İsrail tarafından Filistin halkına uygulanan ambargonun sadece Türkiye'nin sorunu değil, uluslararası bir sorun olduğunun altını çizdi. İspanyol aktivistler 2011'in bahar aylarında İspanya'dan Gazze'ye insani yardım yüklü 2 gemi göndermeyi planlıyor.