T24 LogoT24 Logo
Dünya

"MAVİ MARMARA"DA ÖLEN TÜRKLERE MADRİD'DE ANIT MADRİD (A.A)

18 Aralık 2010 14:34

-"MAVİ MARMARA"DA ÖLEN TÜRKLERE MADRİD'DE ANIT MADRİD (A.A) - 18.12.2010 - Gazze'ye insani yardım götürmek için Akdeniz'e açılan Özgürlük Filosu içinde olan ve İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybeden 9 Türk vatandaşının anısına, İspanya'nın başkenti Madrid'de anıt dikildi. Mavi Marmara'da bulunan 3 İspanyol aktivistin girişimi ve bazı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle yaptırılan anıtın açılışına Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ender Arat, Filistin'in Madrid Büyükelçisi Musa Odeh, Leganes Belediye Başkanı Rafael Gomez Montoya, Madrid'de bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Dağ ile İspanyol sivil toplum örgütü yetkilileri katıldı. Madrid'in Leganes ilçesindeki Filistin parkına konulan anıt, heykeltraş Roxanne Robinson ve Arevalo Beteta tarafından hazırlandı. Anıtta, Filistin'i tasvir eden yıkık dökük duvarların önünde masum bir çocuğun, insani yardım malzemelerinin yüklü olduğu "Mavi Marmara" gemisini sulara bırakması temsil ediliyor.  Bu arada törende konuşma yapan Ahmet Emin Dağ, İspanya ve İspanyol aktivistlere teşekkür ederek, İsrail tarafından Filistin halkına uygulanan ambargonun sadece Türkiye'nin sorunu değil, uluslararası bir sorun olduğunun altını çizdi.  İspanyol aktivistler 2011'in bahar aylarında İspanya'dan Gazze'ye insani yardım yüklü 2 gemi göndermeyi planlıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24