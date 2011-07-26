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Dünya

"MAVİ MARMARA" RAPORU AĞUSTOSA ERTELENDİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

26 Temmuz 2011 01:29

-"MAVİ MARMARA" RAPORU AĞUSTOSA ERTELENDİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 25.07.2011 - BM, İsrail ordusunun ''Mavi Marmara'' gemisine düzenlediği saldırıyla ilgili raporun açıklanmasının Ağustos ayının sonuna ertelendiğini doğruladı. BM sözcüsü Martin Nesirky, açıklanması daha önce de ertelenen komisyon raporunun Ağustos sonuna ertelendiğini doğruladı ancak ertelemenin nedeni ve raporun açıklanacağı kesin tarih hakkında bilgi vermedi. İsrail medyası, 9 kişinin hayatını kaybettiği ''Mavi Marmara'' gemisi saldırısıyla ilgili BM Soruşturma Komisyonu raporunun açıklanmasının bir kez daha ertelendiğini duyurmuştu. İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinin, diplomatik kaynaklara dayandırdığı dünkü haberinde, raporun yayımlanmasının 20 Ağustos'a kaldığı belirtilmişti. Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Geoffrey Palmer başkanlığındaki komisyonun raporunun açıklanması daha önce bir kez ertelenmiş, 7 Temmuz olarak verilen yayımlanma tarihi, İsrail ile Türkiye arasındaki uzlaşmaya varma çabaları doğrultusunda 27 Temmuz olarak belirlenmişti.

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