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"Mavi Marmara" için görüş istendi İSTANBUL (A.A)

13 Ekim 2011 02:04

-"Mavi Marmara" için görüş istendi İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım taşıyan ''Mavi Marmara'' gemisine yönelik İsrail askerlerince Akdeniz'in uluslararası sularında düzenlenen saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturmada, Adalet Bakanlığı'ndan bazı konulara ilişkin görüş istedi.  Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci, Adalet Bakanlığına yazı yazarak, ''Mavi Marmara'' gemisine yönelik saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ile emri veren kişi ya da kişiler hakkında yakalama kararı çıkarılması ve kamu davası açılabilmesi konusunda görüş talep etti. -UYAP- Yazıda, mevcut UYAP sisteminde şüphelilerin açık kimlikleri ve açık adresleri olmadan dava açılamadığı hatırlatılarak, bu sorunun nasıl çözülebileceği de soruldu.

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