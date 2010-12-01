-"MAVİ MARMARA SALDIRISI ABLUKAYI HAFİFLETTİ" BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 30.11.2010 - BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) direktörlerinden John Ging, Mavi Marmara saldırısının ardından Gazze'de devam eden ablukanın hafiflemesi kapsamında olumlu gelişmelerin yaşandığını söyledi. BM yetkilisi John Ging BM'de gazetecilere Gazze'deki halkın durumuyla ilgili bilgi verdi. Gazze'ye yardım götüren gemilerden Mavi Marmara'ya yapılan trajik saldırının ardından Gazze'deki ablukayla ilgili bazı olumlu gelişmelerin yaşandığını belirten Ging, öncelikli olarak Mavi Marmara saldırısından önce, daha çok kaçak olarak tünellerle Gazze'ye sokulan ticari malların artık yasal bir şekilde İsrail'in kontrol ettiği kapılardan girdiğini, bunun son derece önemli bir ekonomik gelişme olduğunu söyledi. İkinci olarak Gazze'de dükkanların bu tüketim mallarıyla dolduğuna işaret eden Ging, ayrıca BM ve diğer uluslararası kuruluşlarca desteklenen yapı projelerinin hayata geçirilmesi yönünde de olumlu gelişmelerin yaşandığını anlattı. Yapı malzemelerinin kontrol noktalarından Gazze'ye geçişinin yasak olduğunu, ancak söz konusu projelerde kullanılacak malzemenin geçişine, İsrailli yetkililerin, BM ve Filistinli yetkililerle iletişim kurarak izin vereceklerini, böylece UNRWA'nın gündeminde bulunan tüm yapı projelerinin yüzde 7'sinin gelecek 6-7 ay içinde uygulamaya geçeceğini ifade etti. Güvenlik açısından da olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Ging, son 6 ayda Gazze'den kontrol noktalarına roket saldırısı yapılmadığını, bu tür roket saldırılarını her zaman kınadıklarını belirtti. "Bu olumlu gelişmelerden cesaret almalıyız, ama bunun ötesine geçmeliyiz, daha hızlı davranmalıyız" diye konuşan Ging, Gazze'ye tüketim mallarının gelmesinin iyi bir gelişme olduğunu, ancak Gazze'deki nüfusun büyük çoğunluğunun bu malları satın almaya güçlerinin yetmediğini, çünkü nüfusun yüzde 80'inin yardım almadan yaşayamayacak durumda olduğunu vurguladı. Gazze'de işleyen, canlı bir ekonominin de olmadığını ifade eden Ging, Gazze'de temiz su, kanalizasyon ve sağlık sistemi sıkıntılarının devam ettiğini, İsrail'in son Gazze operasyonu sırasında yıkılan binlerce evin ve okulun halen harap vaziyette olduğunu söyledi. Okul yapımına büyük önem verdiklerini anlatan Ging, kısa dönemde 40, 2 sene içinde ise 60 okulun Gazze'de inşa edilmesi gerektiğini, ancak bugüne dek bunlardan sadece 6'sının yapımına izin verildiğini ifade etti. Ging, İsrailli yetkililerin, Gazze'deki ablukanın kaldırılması konusunda BM yetkililerine neler söylediklerinin sorulması üzerine, İsrailli yetkililerde iyi niyet gördüklerini, ancak bu iyi niyetin uygulamaya konulması gerektiğine işaret etti. Ging, Wikileaks internet sitesinden sızdırılan belgelerle ilgili bir soru üzerine ise, UNRWA'nın tüm faaliyetlerinin şeffaf olduğunu, UNRWA'nın görevini tarafsız şekilde yerine getirdiğini söyledi.