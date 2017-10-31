Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) KABATAŞ\'ta yapımına devam edilen \"Martı Projesi\" olarak bilinen \"Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi\" projesinde sona yaklaşılıyor. Proje kapsamında denize çakılan kazıklarla, yaklaşık 650 metre boyunca 20 metrelik eninde bir alan İstanbul Boğazı\'ndan alınarak kara haline getirildi. Projenin denize doğru uzanan iskeleleri ise tamamlanmak üzere. Projenin 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

DENİZE YÜZLERCE KAZIK ÇAKILDI

Fındıklı Molla Çelebi Camii\'nin kuzey tarafından başlayıp Kabataş Bezm-i Alem Valide Sultan camii\'ne bitişik balıkçı barınağını da içine alan çalışmalarda önce yaklaşık 650 metre boyunca denize onlarca kazık çakılarak kıyı kısmı deniz üzerinde yaklaşık 20 metre genişletildi. Projede yer alan 4 iskelenin yapılması için ise denize yüzlerce kazık çakıldı. Şu anda iskelelerin birinin betonarme bölümüde tamamlanırken, diğer iskeleler de şekillendi. Proje tamamlandığında daha önceden 12 olan gemi kapasitesi 22\'ye çıkmış olacak.

2018 YILI SONUNDA BİTMESİ PLANLANIYOR

Proje kapsamında 90 bin metrekarelik alan yeniden düzenlenirken 38 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak. Projedeki binaların boyunun 7,5 metreyi geçmeyeceği belirtilirken yeraltına 40 turist otobüsü ve 1000 araç kapasiteli otopark yapılacak. Projede otomobillerin geçtiği yol, yer altına alınıp tüm entegrasyon bu alanda sağlanacak. Proje ile Kabataş İskelesi, Kabataş-Taksim füniküler hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş metro hattı entegre olacak. Ayrıca tamamlandığında Üsküdar-Kabataş yürüme tünelinde entegre edilecek projenin 2018 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor.

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