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Dünya

"MARAŞ, KIBRIS KONUSUNUN BİR UNSURU" LEFKOŞA (A.A)

09 Ağustos 2010 15:27

-"MARAŞ, KIBRIS KONUSUNUN BİR UNSURU" LEFKOŞA (A.A) - 09.08.2010 - KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, Rumların iadesini talep ettiği Maraş'ın, Kıbrıs konusunun bir unsuru olduğunu kaydetti. Özgürgün yaptığı yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) liderliğinin, siyasi eşit ortağı Kıbrıs Türk tarafıyla görüşme masasına ciddiyetle oturup müzakere etmek yerine, Kıbrıs konusunun çözüm unsurlarını müzakere masasının dışında, 3. taraflar nezdinde yaptığı girişimlerle, KKTC ve Türkiye üzerinde baskı yaratmaya çalışarak kendi lehine çözümleyebileceği yanılgısına devam ettiğini" belirtti. Son olarak, Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu'nun katılmış olduğu bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Maraş konusunu gündeme getirerek, Kıbrıs Rum halkına konuyu müzakere masası dışında girişimlerle halledebilme sözü verdiğini belirten Özgürgün, şöyle devam etti: "Maraş konusu, Kıbrıs konusunun bir unsuru olup, kapsamlı görüşmelerde ele alınacak ve iki taraf arasında müzakere yoluyla çözümlenebilecek bir konudur. GKRY liderliği, bu gerçeği ya unutmuşa benzemekte ya da gözardı etmeye çalışmaktadır. Kıbrıs Rum tarafının kentin kendilerine iadesi için uluslararası arenada yapacağı girişimler, geçmişte olduğu gibi adada gerginliği artırmak dışında bir katkı sağlamayacaktır." KKTC Dışişleri Bakanı Özgürgün ayrıca, Rum liderliğinin, Maraş'ı da içine alan bir öneri paketini müzakere masasında gündeme getirdiği şeklindeki açıklamalarının müzakereler sürecinde muhafaza edilmesi gereken olumlu atmosferi zehirlediğini kaydetti. Bakan Özgürgün, şöyle devam etti: "Söz konusu önerilerin müzakere masasına getirilmeden basın yoluyla duyurulması, ardından Rum liderliğinin muhatabı Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmeden önce önerilerini anlatmak üzere AB ve BM nezdinde girişimlerde bulunması, daha da ötesinde, herkesçe bilinen uzlaşmaz Rum tutumunun unsurlarını yeni önerilermiş gibi yansıtılmaya çalışılması, müzakereleri anlamsız hale getirme çabasıdır, ciddiyetsizliktir.''

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