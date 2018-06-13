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Dünya

"Makedonya" adı konusunda çözüm bulundu

Io Chokona / Atina, 13 Haziran (DHA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanız Zoran Zaev, iki ülke arasında yaşanan "Makedonya" adı konusunda çözüm buldu

13 Haziran 2018 10:44

Io Chokona / Atina, 13 Haziran (DHA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanız Zoran Zaev, iki ülke arasında yaşanan \"Makedonya\" adı konusunda çözüm buldu.
Çipras, Zaev ile yaptığı telefon konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, \"Kuzey komşumuz adını değiştirmeyi kabul etti. Bundan sonra herkesçe Severna Makedonya (Kuzey Makedonya) olarak adlandırılacak. Bunu bütün resmi kaynaklarında da değiştirecek. Bu konuda Anayasa\'da da değişiklikler yapılacak. Bizim için büyük bir başarı olduğu kanısındayım\" dedi.
 

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