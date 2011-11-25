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"Mahkemede TİB kayıtları bulunmamaktadır" İSTANBUL (A.A)

25 Kasım 2011 17:45

-"Mahkemede TİB kayıtları bulunmamaktadır" İSTANBUL (A.A) - 25.11.2011 - Hrant Dink cinayeti davasının müdahil avukatlarından Esra Salmancı, ''İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gelen TİB ile ilgili herhangi bir kayıt bulunmadığını'' söyledi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Dink cinayeti davasının müdahil avukatlarından Salmancı, bugün çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan ''Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kayıtlarının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştığı'' yönündeki haberlere ilişkin mahkemeye gittiğini ve durumu araştırdığını bildirdi.  Salmancı, ''İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gelen TİB ile ilgili herhangi bir kayıt bulunmamaktadır'' dedi. Bazı ve basın yayın organlarında bugün ''Cinayet mahallindeki telefon kayıtlarını 'özel hayatın gizliliğini' gerekçe göstererek bir süredir gizli tutan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB), ilgili kayıtları mahkemeye gönderdiği'' haberleri yer alıyordu.

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