-"MAĞDURE EKİCİ'NİN İMAM NİKAHLI EŞİ" ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - MHP genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Mehmet Ekici'nin avukatı Süleyman Ayhan, ''müvekkiliyle ilgili kamuoyuna yansıyan görüntülerdeki mağdurenin Ekici'nin imamlı nikahlı eşi olduğunu'' belirterek, ''Bu kişi bekardır'' dedi. Ayhan, avukatlık bürosunda düzenlediği basın toplantısında, 21 Mayıs 2011'de çeşitli internet sitelerinde 6 MHP yöneticisi hakkında çeşitli yayınlar yapılacağının duyurulmasının ardından Ekici hakkında internet ortamında görüntüler yayınlandığını hatırlattı. Ekici'nin bu görüntülerin yayınlanmasından önce ve sonra söz konusu kasetlerle ilgili olarak ''Alnım açık, yüzüm pak'' diye açıklama yaptığını belirten Ayhan, ''Müvekkilimle birlikte görüntüleri yayınlanan mağdure Ekici'nin imam nikahlı eşi olup bu durum ilgililer tarafından da bilinmektedir. Ekici, ilk gün yaptığı 'Alnım açık, yüzüm pak' şeklindeki açıklaması ile bunu kastetmiştir'' diye konuştu. ''Mağdurenin bekar olduğunu ve görüntülerdeki çocuğun da mağdurenin bir yakınının çocuğu olduğunu'' belirten Ayhan, ''Ancak basın ve yayın organları ile çeşitli internet siteleri konuyu çarpıtarak aktarmış ve böylece müvekkilimin kendisine, ailesine ve kendi şahsı üzerinden mensubu bulunduğu MHP'ye ve ülkücü camiaya seçimlere kısa bir süre kala zarar vermek istemiştir'' dedi. Yayınlanan görüntülerin çekildiği ortam ve yöntem ile yayınlanan internet siteleri ve yayınlanma şeklinin anayasayla korunan özel hayata ilişkin gizliğin ihlali olduğunu ifade eden Ayhan, bu görüntüleri çekmek için mağdurenin evine kamera sistemi yerleştirenler, görüntüyü kaydedenler, internet sitelerine servis yapanlar ve internet sitelerinin kurucuları ile sahipleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı. -''ANINDA MÜDAHALE EDİLMEMİŞTİR''- ''Ancak ilgililerin ve yetkililerin bu işi ciddi ve çok hızlı yaptığı kanaatinde olmadıklarını'' ileri süren Ayhan, şunları kaydetti: ''Çünkü TİB'in mevcut mevzuatı gereği anında müdahale etmesi gerekirdi diye düşünüyoruz. Anında müdahale edilmemiştir. Şikayetimiz cumhuriyet savcılığına iletildiği andan itibaren cumhuriyet savcılığının yayını kestirmesi gerekirdi. Bunu da yapmamış ve mahkemeden karar alma zarureti doğmuştur. Aynı gün sabah erken saatlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdiğim ve suç duyurusunda bulunduğum halde internet yayını için kararı ancak 17.10'da aldırabildim. Bu saatten sonra TİB'e bildirdim. Değişik frekanslar, kanallar ve internet ortamları üzerinden bu kararımıza rağmen bir daha yayınlar yapılmaya başlandı. Bunun için de TİB bizden yeni bir karar istedi. Bir sonraki gün de o kararı almak ve TİB'e iletmek zorunda kaldık. Oysa TİB'in mevzuatı gereği bütün bunlara anında müdahale etmesi gerekirdi.'' ''Mehmet Ekici şu anda nasıl bir durumda?'' sorusunu ise Ayhan, ''Kendisi bu görüntülerin yayınlanmasından son derece rahatsız, üzüntülü ve müteessirdir'' diye yanıtladı. Başka bir soru üzerine de Ayhan, söz konusu görüntülerdeki mağdure ile çocuğun görüntülerinin yayınlanmasının da çok ciddi bir suç olduğunu belirterek, ''Bunu yapan insanlar çok aşağılıkça, çok adice, çok ahlaksızca davranmışlardır. Yetkililerden bunların bulunmasını diliyor ve istiyoruz'' dedi. -''SAVCILIKTAN MÜVEKKİLLERİME İFADE İÇİN DAVET YAPILMADI''- MHP genel başkan yardımcılığı görevlerinden istifa eden Bülent Didinmez ve Metin Çobanoğlu'nun da avukatlığını yapan Süleyman Ayhan, ''Müvekkillerinin şahsına veya kendisine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığına yönelik yazılı veya sözlü bilgi gelmediğini'' belirtti. ''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı müvekkillerimi, mağdur sıfatıyla ifade vermek için bugüne kadar davet etmiş değildir'' diyen Ayhan, ''Müvekkillerinin böyle bir davet olduğu zaman büyük bir memnuniyetle bu işin siyasi, ahlaki ve her yönüyle mağduru olarak cumhuriyet savcılığına bütün bildiklerini aktaracaklarını'' ifade etti.