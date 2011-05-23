-"MAÇTA KESİNLİKLE BİR ŞEY ARANMASIN" SİVAS (A.A) - 22.05.2011 - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ''Hiç kimse bu maçta kesinlikle bir şey aramasın, çok aradılar, bir hafta boyunca sürekli şekilde çok aradılar, ama gördüler, elimizden gelen mücadeleyi gösterdik'' dedi. Çalımbay, Fenerbahçe'ye 4-3 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, başta şampiyon olan Fenerbahçe'yi ve sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'u kutladığını belirterek, ''Gerçekten mükemmel bir performans gösterdiler, bana göre ikisi de şampiyonluğu hak etti. Tekrar iki takımı da tebrik ediyorum. Biz tabii ki elimizden gelen bütün gayreti gösterip, mücadele etmek istedik'' ifadesini kullandı. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiklerini, oyundan hiçbir zaman kopmadıklarını, zaman zaman etkili oynadıklarını vurgulayan Çalımbay, ''Ama yediğimiz goller bize yakışmadı. Bu maçla ilgili fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Artık önümüzdeki sezonun planını, programını yapacağız. Ama ne olursa olsun arkadaşları kutluyorum'' diye konuştu. Çalımbay, Fenerbahçe gibi güçlü bir takıma 3 gol attıklarını, tam skora dengeyi getirecekleri, rakibi yakalayacakları anlarda kritik goller yediklerine işaret ederek, ''Ama iyi mücadele ettik. Hiç kimse bu maçta kesinlikle bir şey aramasın, çok aradılar, bir hafta boyunca sürekli şekilde çok aradılar, ama gördüler, elimizden gelen mücadeleyi gösterdik. Ben tekrar başta Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum, Trabzonspor'u da tebrik ediyorum'' dedi. -SPEKÜLASYONLARA SAHADA CEVAP VERDİK Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ise maçın ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye 4-3 mağlup oldukları maçta, takımlarının ilk dakikadan son ana kadar çok iyi mücadele ettiğini belirtti. Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe takımını tebrik eden Otyakmaz, ''Bir haftadır takımımız ve şehrimiz üzerinde oluşturulan spekülasyonlara sahada takımımız en iyi şekilde cevap verdi. Takımımızı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum, Fenerbahçe'nin de şampiyonluğunu kutluyorum'' dedi. Otyakmaz, gelecek sezon daha iyi bir Sivasspor izlettirmek için çaba göstereceklerini kaydetti.