-"MAÇ HER İKİ TAKIM İÇİN DE ÖNEMLİ" İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunda yarın Türkiye ile karşılaşacak olan Avusturya'nın teknik direktörü Dietmar Constantini, her iki takım için de önemli bir maç oynanacağını söyledi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Dietmar Constantini, her iki takımın da sırtını duvara dayamış olduğu tabirini kullanırken, ''Sanırım Türkiye şu ana kadarki maçlarında 2 mağlubiyet alacağını hesaba katmamıştı. Biz de son olarak Belçika'ya yenildik ne yazık ki. Türkiye'nin hedefi Almanya'nın ardından ikinci olarak bir sonraki aşamaya geçmek'' dedi. Türkiye'nin kendi sahasında 50 bin taraftarını arkasına alarak mücadele edeceğini söyleyen Constantini, ''Bu 50 bin kişinin beklentileri büyük olacak. Bizim de Belçika'ya 2-0 yenildiğimiz son maçımızda 45 bin seyircimiz vardı ve beklentileri büyüktü, ancak karşılayamadık. Türkiye daha tecrübeli, birçok Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonasına katıldılar. Son Avrupa Şampiyonası'nda başarılıydılar. Biz küçük bir futbol ülkesi olarak deplasmanda onayacağız. Türkiye ise büyük bir futbol ülkesi olarak ev sahibi olmanın avantajını kullanmak isteyecektir. Böylece yarınki maçta favorisinin kim olduğunu da belirlemiş olduk'' diye konuştu. Constantini, bir soru üzerine, Türkiye'nin zayıf noktasını görmediğini belirtirken, kadrosunda Almanya liginde kendisini ispat etmiş oyuncular bulunduğuna dikkat çekti. Yarınki maç sistemiyle ilgili ise Constantini, ''Yarın Türkiye maçın başlamasıyla birlikte baskı uygulayıp golü erken bulmaya çalışacak sanırım. Bizim yapmamız gereken de karşı koyup mümkün mertebe engellemek'' ifadelerini kullandı. Türkiye ve Avusturya'nın gruptan çıkma şansı konusunda da tecrübeli teknik adam, ''Puanlar eşit ve biz inancımızı koruyacağız. Hesaba katılmayan puanlar kaybedildi. Türkiye üzerindeki baskıların daha yoğun olduğunu düşünüyorum'' şeklinde konuştu. Avusturya Milli Takımı Kaptanı Fuchs ise yaptığı değerlendirmede, favorinin Türkiye olduğunu belirtirken, ''Herhalde tam performansımızı gösterebilmemiz için böyle bir baskıya ihtiyacımız vardı. Yarınki maçı heyecanla bekliyoruz ve dolu bir statta oynamanın keyfini çıkaracağımızı umut ediyoruz'' dedi.