-"Louvre Müzesi'ndeki İznik çinilerinin geri dönmesini istiyorum" PAESTUM (A.A) - 18.11.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ait olduğu topraklara en çok geri dönmesini istediği eserin Ayasofya'nın bir türbesinden alınıp götürülen İznik çinileri olduğunu açıkladı. 14. Akdeniz Arkeoloji Turizmi Fuarı için İtalya'nın Paestum kentinde bulunan Bakan Günay, burada İtalyan basını ile biraraya geldi. Fuarın açılışında başka ülkelerde bulunan kültür varlıklarının ait olduğu yerlere dönmeleri konusunda yaptığı çağrıya yönelik en çok hangi eserin dönmesini istediği sorusuna Günay, "En çok geri dönmesini istediğim eser Louvre Müzesi'ndeki Ayasofya'daki bir türbeden alınan İznik çinileri" dedi. Bakanın sözünü ettiği çinilerin dönmesine ilişkin sürecin 5 yıldır devam ettiği öğrenildi. Kültür varlıklarının ait olduğu topraklara dönmesi hususunda, Bakan Günay, İtalyan gazetecilere "Gelecekte sizinle önemli bir tartışma başlayabilir. Aziz Nicola'nın (Noel Baba) kemiklerini Demre'den Bari'ye getirilmiş" diyerek, bu konuda girişimlerde bulunacaklarının sinyalini verdi. Ertuğrul Günay, Noel Baba'nın memleketi olan Demre'ye kendisinin yıl içinde birçok kez gittiğini, pek çok turistin geldiğini belirterek, "Türkçemizde (kemikleri sızlamak) diye bir deyiş vardır. Bu konuda henüz resmi bir talepte bulunmadık ancak bu bulunmayacağımız anlamına gelmemelidir" şeklinde konuştu. Günay, kültür varlıklarının ABD'deki müzelerle, İngiltere'deki müzelerle çok ciddi müzakereler yaptıklarını dile getirerek, "Bu süreçler, hem yasal hem diplomatik kanallarla yürüyor. Bu konuda, İtalya, Yunanistan, Mısır, bizler işbirliğinde olmalıyız" diye konuştu. Bir İtalyan gazetecinin küçük şehirlerde dahi tanıtım atağının olmasıyla ilgili bir sorusuna da Kültür ve Turizm Bakanı Günay şu yanıtı verdi: "Türkiye kültür ve arkeoloji alanında çok zengin. Son yıllarda Türkiye, dünyanın önemli turizm ülkelerinden biri oldu. Ben, Türkiye'nin açık hava müzesi olarak algılanmasını istiyorum. Dünyanın en büyük açık hava müzesi. Dünyada kriz yokken 1994-200 arası ciddi kriz yaşadık. 2002'de siyasi iktidar değişti. Bir istikrar geldi. Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri arttı. Turizm rakamları çok yükseldi. 2003'te 13 milyonken, 2010'da 28 milyona ulaştı. Bu yıl 30 milyondan fazla bekliyoruz."