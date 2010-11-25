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Dünya

"LONDRA'DA TAKSİCİ AFGANİSTAN'DA MİLİTAN"  LONDRA (A.A)

25 Kasım 2010 14:51

-"LONDRA'DA TAKSİCİ AFGANİSTAN'DA MİLİTAN"  LONDRA (A.A) - 25.11.2010 - İngiliz Guardian gazetesi, Londra'da çalışan ve yaşayan Taliban üyeleri ve militanları olduğunu yazdı. Gazete, İngiltere'de yaşayan ancak Afganistan'da aylarca NATO güçlerine karşı savaşmış kişilerle görüştü. Guardian muhabiri Ghaith Abdul-Ahad'a konuşan bir Taliban savaşçısı, yılın büyük bölümünde doğu Londra'da yaşadığını, üç ay ise Afganistan'da çarpıştığını anlattı. Londra'da taksi şoförlüğü yapan Taliban üyesi ise gazeteye yaptığı açıklamada, "Burada benim gibi pek çok kişi var. Cihad için tüm yıl para biriktiriyoruz ve gelebilirsek de gelip savaşıyoruz" dedi. Gazete, geçen yıl Helmand'da faaliyet gösteren İngiliz casus uçaklarının, militanlar arasındaki telsiz görüşmelerinde İngiltere'nin Yorkshire ve Birmingham yörelerine ait aksanları tespit ettiğini anımsattı. Bu kişilerin Dari ve Peştu dilinde konuşurken, hatırlayamadıkları kelimelerde İngilizceye döndükleri kaydedildi. Afganistan'ın güneyinde bulunan bir militana ait cesette de Aston Villa futbol takımının dövmesinin belirlendiği hatırlatıldı.

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