-"Libya'ya özgürlük ve demokrasi geldi" İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin Trablus'taki Kaddafi kuvvetlerine karşı kazandığı askeri zafer, Libya halkına umdukları, bekledikleri ve mücadele ettikleri özgürlük, adalet, onur ve demokrasiyi getirmiştir'' dedi. Davutoğlu, uluslararası toplumun, Libya krizini çözmeye yönelik çalışmalarına siyasi yönlendirme sağlamak amacıyla kurulan ve Türkiye'nin eş başkanlığını yaptığı Libya Temas Grubu'nun siyasi direktörler düzeyinde Conrad Oteli'nde gerçekleştirilen toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, bu toplantının Libya Temas Grubu'nun 4'üncü toplantısından 40 gün sonra İstanbul'da düzenlendiğini söyledi. Geçen ay İstanbul'da son derece örnek bir birlik sergilediklerini ve Libya halkının meşru beklentilerinin yerine getirilmesi konusundaki tam desteği bir kez daha yinelediklerini belirten Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Aslında uluslararası camianın bu tutumu, bugüne kadar elde edilen başarıları sağlayan temel faktörlerden biri olmuştur. Bugün hepimiz sahadaki dramatik gelişmelerden dolayı hem gurur duyuyoruz, hem de çok mutluyuz. Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin Trablus'taki Kaddafi kuvvetlerine karşı kazandığı askeri zafer, Libya halkına umdukları, bekledikleri ve mücadele ettikleri özgürlük, adalet, onur ve demokrasiyi getirmiştir. Bu tarihi bir dönüm noktasıdır. Sadece Libya için değil ama tüm bölge için. Çünkü Libya eminim ki bölgedeki diğer halklara ve onların liderlerine bir örnek teşkil edecek, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki demokratik dönüşüm ve siyasi değişim dalgasına yepyeni bir ivme katacaktır.'' -Yeni Libya'nın durumu- Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil'in bugüne kadar Libya ulusunu özgürlük ve demokrasiye doğru götürürken çok büyük bir performans sergilediğini, tüm taahhütlerini yerine getirerek uluslararası camianın güvenilir bir partneri olduğunu ispat ettiğini belirten Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Bu şekilde İstanbul toplantısındaki başkanlığın açıklaması çerçevesinde biz de Ulusal Geçiş Konseyi'ni Libya'nın meşru yönetimi olarak kabul ettiğimizi belirtmiştik. Bugün Ulusal Geçiş Konseyi, hem ülkenin, hem de Libya halkının temsilcisi olacak bu geçiş döneminde. Yeni Libya, milletler topluluğunun eşit ve saygın bir üyesi olmayı hak etmiştir. New York'ta Birleşmiş Milletler merkezinde bayrağının dalgalanması gerekir. Umuyoruz ki bu Eylül ayındaki genel kurul toplantısında gerçekleşecektir.'' Aynı zamanda Ulusal Geçiş Konseyi'nin bugünkü zorluklarının üstesinden gelebilmesi için gerekli imkanlarla desteklenmesi gerektiğini ifade eden Davutoğlu, ''Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde hukuki çerçevede Ulusal Geçiş Konseyi'nin mali ihtiyaçlarını yerine getirmek için gerekli çözümleri bulmamız gerekiyor. Özellikle de Libya'nın dondurulmuş varlıklarının yeniden kullanılabilir hale getirilmesi Ulusal Geçiş Konseyi için çok önemlidir'' diye konuştu. Davutoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar Ulusal Geçiş Konseyi'ne 200 milyon dolarlık kredi verdiğini, bunun 100 milyon dolarının nakit olarak geçen ay ödendiğini kaydetti. -Bölünme riski kalktı Ulusal Geçiş Konseyi'nin askeri zaferinin ülkedeki bölünme riskini ortadan kaldırdığını ve ülkeyi yeniden birleştirdiğini söyledi. Ancak bu memnuniyet verici gelişmenin kendilerini atalete sevk etmemesi gerektiğini ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Çünkü Tunus ve Mısır gibi ülkelerde de iktidar değişimi bize göstermiştir ki barış içinde gerçekleşmesine rağmen demokrasiye geçiş kolay olmamıştır. Bunu hemen gerçekleştirmek mümkün değildir. Bunun için bir demokratik kültürün gerçekleşmesi ve geliştirilmesi gerekir. Bu aşamada Libya halkı kapsayıcı bir ulusal uzlaşı içinde olmalıdır ve toplumun tüm unsurları siyasi sürecin bir parçası olmalıdır. Artık cezalandırma, intikam süreci geride bırakılmalıdır. Siyasi süreçte herkes yer almalıdır. Bölgedeki diğer deneyimler göstermektedir ki, mevcut kurumların ve işlerliği olan kurumların muhafaza edilmesi son derece önemlidir. Bu çerçevede biz de Ulusal Geçiş Konseyi'nin Libya halkının hem kalbine, hem de aklına hitap edeceğinden eminiz.'' Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Kaddafi'nin siyasi sahneden ayrılmasının hemen öncesinde kapsayıcı bir siyasi sürecin başlatılmasının artık ihtimal dahiline girdiğini vurgulayarak, ''İnandırıcı bir siyasi süreç, Libya'nın istikrarlı ve ulusal birliğinin kurulması için hayati önem taşımaktadır. Bu geçiş dönemindeki ilkelerimizi başkanlığın açıklamasında İstanbul'da belirmiştik. Bir ulusal kongrenin oluşturulması, ara hükümetin kurulması ve yüksek yürütme konseyinin de oluşturulması...'' diye konuştu -''Geçiş dönemi yönetimi inandırıcı olmalı''- Bugün güvenlik koşullarının orada kolektif çabalarla yoğunlaştırılması ve iyileştirilmesi gerektiğine işaret eden Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Güvenlik boşluğundan kaçınmak gerekiyor. Geçiş dönemi yönetimi inandırıcı olmalı ve Libya halkına ekonomik toparlanmada da yardımcı olmalıdır. Uluslararası camia olarak biz, bütünleşik kamusal güvenlik yeteneğini gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Türkiye olarak biz Libya'da polis teşkilatını pekiştirmek için gerekli çalışmaları yapmaktayız. Diğer taraftan NATO da oradaki insanların fiziksel güvenliğini sağlamak için operasyonlarını sürdürmelidir. Siyasi, ekonomik, finansal ve idari desteğimizi ulusal geçiş konseyine sağlamak zorundayız. İnsanların günlük ihtiyaçlarının yanı sıra acil istikrar ve yeniden yapılanma ihtiyaçları vardır ve aynı zamanda çatışma sonrası Libya'nın yeniden toparlanmasının da planlanması gerekmektedir. Bu çerçevede Türkiye'nin de katıldığı uluslararası istikrar ekibine büyük görev düşmektedir ve onların çalışmalarını takdir ediyoruz. Libya halkı da Ulusal Geçiş Konseyi'nin çabalarını benimsemeli ve bunları desteklemelidir. Bizler uluslararası camia olarak sizlerin hep yanınızda olacağız. Birleşik, istikrarlı, müreffeh ve demokratik Libya'nın kurulması için gerekli desteği vereceğiz.'' Toplantı, Davutoğlu'nun açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.