-"Libya'nın mal varlıkları serbest bırakılsın" BİRLEŞMİŞ MİLLETLER/DENVER (A.A) - 25.08.2011 - ABD, BM Güvenlik Konseyi'nden, nakit sıkıntısı çeken Libyalı muhaliflere yardım için Libya'nın dondurulmuş 1 buçuk milyar dolarlık mal varlığının serbest bırakılmasını istedi. ABD misyonunun sözcüsü Mark Kornblau, kapalı kapılar ardındaki görüşmelerden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin, Libya'nın dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılmasına karşı çıkan Güney Afrika, fikrini değiştirmezse ve yaptırımlar komitesindeki uzlaşıya dahil olmazsa ülkesinin bugün TSİ 22.00'de bu konunun oylanması çağrısında bulunacağını söyledi. Güney Afrika'nın BM Büyükelçisi Baso Sangqu ise gazetecilere, hükümetinin, Libya'daki insani durumdan ötürü çok endişeli olduğunu belirterek, dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması konusunda bir karara varmak için bugün Etiyopya'da yapılan Afrika Birliği toplantısının sonucu beklemek istedikleri açıklamasında bulundu. Associated Press ajansının ele geçirdiği, ABD'nin oylamaya sunmayı planladığı karar taslağında, "öncelikli ve mevcut insani ihtiyaçların karşılanması" için insani örgütlere 500 milyon, "akaryakıt ve diğer acil insani malzemeleri sağlayan üçüncü üçüncü şahıslara" 500 milyon ve Libyalı muhaliflere yardım etmek için 22 ülkeyle örgüt tarafından geçen Mayıs ayında oluşturulan uluslararası izleme fonuna 500 milyon dolar sağlanması öngörülüyor. Obama yönetiminin, iki haftadır BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya yönelik yaptırımları izleyen komitesinin dondurulmuş mal varlıklarını serbest bırakması için çalıştığı biliniyor. Bunun için Konsey üyesi 15 ülkenin hepsinin onayı gerekiyor. Bu arada BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, belirsiz bir geleceğe doğru ilerlerken Libya'ya acil yardımda bulunulması çağrısını yineledi. Ban, ABD'nin Denver kentinde düzenlenen bir galada yaptığı konuşmada, Ortadoğu'daki Arap Baharı'nı "tarihin doğal dönüşümü" sözleriyle değerlendirerek, dünyanın geri kalanının, otokratik rejimlerden kurtulan ülkelerde barışçıl geçişin temin edilmesine yardım etmek zorunda olduklarını kaydetti.