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Dünya

"Libya'nın artık şansı var" LONDRA (A.A)

20 Ekim 2011 22:29

-"Libya'nın artık şansı var" LONDRA (A.A) - 20.10.2011 - İngiltere Başbakanı David Cameron, Muammer Kaddafi'nin öldürüldüğü haberinin ardından "Libya halkının güçlü ve demokratik bir gelecek kurma şansının daha fazla olduğunu" söyledi. Cameron, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin öldürüldüğünün duyurulmasının ardından İngiltere Başbakanlığı önünde açıklama yaptı. David Cameron, şöyle konuştu: "(Ulusal Geçiş Konseyi'nin Yürütme Kurulu Başkanı) Mahmud Cibril, Kaddafi'nin öldüğünü doğruladı. Bugün, Kaddafi'nin tüm kurbanlarını hatırlama ve anma günüdür. Lockerbie üzerinde PanAm uçağında ölenler, Libya'nın Londra Büyükelçiliği önünde vurularak öldürülen İngiliz polis Yvonne Fletcher'ı hatırlamalıyız. Ayrıca bu acımasız rejimin elinde ölen Libyalıları da hatırlamalıyız."  Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe de Libya'da "zorbalığın sona ermesini" memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Hindistan'da bulunan Juppe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransa'nın Libya halkına yardım etmesinden gurur duyduğunu söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin öldüğü şeklindeki haberler üzerine yaptığı açıklamada, bu ülkede yeni bir başlangıç yapılmasını ümit ettiğini söyledi.

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