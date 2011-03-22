-"LİBYALI KARDEŞİMİZE SİLAH DOĞRULTMAYIZ" ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya'daki krizi "dış müdahale olmadan, Libya üzerinde hesaplar yapılmadan, kalıcı düşmanlıklar oluşmadan çözmek için ellerindeki bütün araçları kullandıklarını" söyledi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, CNN Türk Televizyonu'nda katıldığı programda, Libya'ya düzenlenen askeri operasyon ve Türkiye'nin pozisyonuyla ilgili soruları yanıtladı. Tunus'ta ve Mısır'da Türkiye'nin izlediği politikalara değinen Davutoğlu, "Her ülkenin özel şartları var. Her ülkenin özel şartlarında doğru politika neyse onun uygulanması gerekiyor" dedi. Libya'daki süreçte, başından beri değişim çizgisinin içinde kalınması gerektiği yolunda mesajlar verdiklerini kaydeden Davutoğlu, Libya'da diğer ülkelerden farklı olarak Türk vatandaşlarının sayısının fazla olduğunu ve onların güvenliklerinin sağlanmasının ilk öncelikleri olduğunu belirtti. -"LİBYA'NIN DEĞİŞMESİ LAZIM" "Libya'nın değişmesi lazım" diyen Davutoğlu, Muammer Kaddafi'nin çekilmesi gerektiğini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kaddafi ile görüşmesinde bunu çok net ifade ettiğini kaydetti. Türkiye için önemli olanın bu dönüşümün barışçı yollarla yapılması olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "İki tarafla da görüşerek, acaba bunu dış müdahale olmadan, Libya üzerinde bir takım hesaplar dönmeden, kalıcı düşmanlık oluşmadan çözebilir miyiz diye bütün araçlarımızı kullandık" diye konuştu. Davutoğlu şunları söyledi: "Bu değişime direnmeye çalışan ve kendi halklarını onur, hak, özgürlük mücadelelerine kulak tıkayan herkes gider. (...) Bugün sıradan insanın tarihe ağırlığını koyduğu gündür" Dışişleri Bakanı, "dış müdahale şartlarının gittikçe yaygınlaşmasının, değişim dalgasının doğallığını kaybetmesine neden olacağını ve bunun endişe verici olduğunu" belirtti. "Libya'da endişelerinin azalmış değil artmış durumda olduğunu" vurgulayan Davutoğlu, "Paris toplantısını haklı olarak sorguluyoruz" dedi. -TÜRKİYE'NİN KATKISI Türkiye'nin askeri operasyona katkı verip vermeyeceği yolundaki soruya karşılık Davutoğlu, Libya'daki insanların esenliğine katkılarının ne olacağını değerlendirdiklerini belirterek, "Biz hiçbir Libyalı kardeşimize silah doğrultmayız" dedi. Davutoğlu, sürecin işlemesi için nereye gidileceğinin zaman içinde netleşeceğini kaydetti. -BAHREYN'DEKİ GELİŞMELER Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Bahreyn'de mezhep çatışması çıkması ihtimalinin olduğunu belirterek, bunu engellemeye çalıştıklarını kaydetti. Bölge ülkeleriyle de tansiyonun yükselmemesi için sürekli görüşmelerde bulunduklarını kaydeden Davutoğlu, "önemli olanın Türkiye'nin bütün ilişkilerini kullanarak Bahreyn'den hareket edecek mezhep çatışması dalgasını durdurmak olduğunu" kaydetti. Davutoğlu, Bahreyn yetkililerinin reform çabası içinde olduğunu kendilerine ilettiklerini ifade ederek, sürecin müzakere çerçevesinde tutulmasının önemini vurguladı. Bahreyn Dışişleri Bakanı'nın yarın, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın da çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini söyleyen Davutoğlu, bu konuları yeniden ele alacaklarını belirtti. Davutoğlu, "halkların iradelerini yansıtan şeffaf, hukuk devleti anlayışına sahip yönetimlerin bölgede yerleşmesinin temel hedefleri olduğunun" altını çizdi. Suriye ile de sağlam dostluk ilişkileri olduğunu kaydeden Davutoğlu, "Ümit ederiz ki Suriye'de bu ihtiyaçlar, yönetim ile halk arasında bir gerilim oluşmadan sağlanır" diye konuştu. Davutoğlu, "Suriye'de istikrar ile demokrasinin birlikte seyretmesini ümit ettiklerini" söyledi.