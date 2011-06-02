-"LİBYA'DAKİ OLAYLARDA 15 BİN KİŞİ ÖLMÜŞ OLABİLİR" CENEVRE (A.A) - 01.06.2011 - Libya'da hem hükümet güçlerinin hem de muhaliflerin savaş suçu işlediğini bildiren BM uzmanlar kurulu, Libya'daki olaylarda 10 ila 15 bin kişinin öldüğünü tahmin ettiklerini bildirdi. Libya'daki olayları incelemesi için şubat ayında görevlendirilen üç uzman tarafından hazırlanan 92 sayfalık raporda, hükümet kaynakları, muhalifler ve sivil toplum kuruluşlarından derlenen bilgilere göre, şubat ayından bu yana Libya'daki çatışmalarda 10 ila 15 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Şikago'daki DePaul Üniversitesi'nden hukuk profesörü Mısırlı Şerif Bessiyuni'nin başkanlığında Ürdünlü Esma Kader ve Kanadalı Philippe Kirsch'ten oluşan kurulun hazırladığı raporda, NATO'nun Libya'daki hava saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği iddiaları da soruşturuldu. Uzmanlar, Trablus hükümetinin NATO'nun hava saldırılarında 500 sivilin öldüğü iddialarını doğrulamanın mümkün olmadığını belirterek, sivillerin yaşadığı bölgelerin NATO güçleri tarafından kasıtlı olarak hedef alındığı ya da ittifakın sivillere gelişi güzel saldırı düzenlediğine dair kanıt bulunmadığı kaydedildi.