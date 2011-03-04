-"LİBYA'DA BREGA, MUHALİFLERİN ELİNE GEÇTİ" TRABLUS (A.A) - 04.03.2011 - Libya'nın Brega kentinin rejim karşıtlarının eline geçtiği bildirildi. Libya hükümeti kaynakları, doğudaki Brega'nın muhaliflerin kontrolüne geçtiğini belirterek, ''Ülkenin batısı tamamen rejimin kontrolünde, doğusu ise problemli'' ifadesini kullandılar. -ABD, LİBYA'DAKİ DURUMU RUSYA İLE GÖRÜŞECEK- ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın, Libya ile Ortadoğu'daki durumu Rusya Başbakanı Vladimir Putin ve Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile görüşeceği bildirildi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın gelecek hafta Rusya ile Finlandiya ve Moldova'ya gideceği kaydedildi. Beyaz Saray'ın Rusya ve Avrasya ilişkileriyle ilgili yetkilisi Mike McFaul, gazetecilere açıklamasında, Biden'ın yapacağı ziyaretlerde liderlerin bölgedeki durumla ilgili ciddi görüşmeler yapacağını söyledi. -LİBYALI TELEFON ŞİRKETİ, YABANCI KARŞITI SMS'LER GÖNDERMİŞ- Libya'daki devlete ait telefon şirketi Libyana'nın 19 Şubatta cep telefonlarına yabancı karşıtı kısa mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Libya'dan kaçarak Tunus'un güneyindeki Cerba'daki havalimanına ulaşan Mısırlılardan birinin AFP muhabirine gösterdiği mesajda, Arapça olarak, ''Ellerinde Körfez ülkelerine ait pasaportlar bulunan ve Libya'ya giriş yapan Tunuslu, Sudanlı, Mısırlı yabancılarda para ve döviz var ve çok karmaşık iletişim ağları ve aletlerine sahipler. Bu da açıkça biz Libyalılara karşı hazırlamış oldukları komployu ortaya koyuyor. Bu düşmanlar sorun çıkarmak ve ülkemizi yıkmak, reform ve kalkınma sürecini durdurmak istiyorlar'' yazıyor. Birçok Mısırlı, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin de bizzat Mısırlılara karşı düşmanca sözler sarf ettiğini söyledi.