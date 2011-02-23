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Dünya

"LİBYA'DA 300 KİŞİ ÖLDÜ" TRABLUS (A.A)

23 Şubat 2011 01:32

-"LİBYA'DA 300 KİŞİ ÖLDÜ" TRABLUS (A.A) - 22.02.2011 - Libya makamlarının resmi açıklamasına göre, ülkedeki rejime karşı ayaklanmayla birlikte ortaya çıkan şiddet olaylarında 242 sivil ve 58 asker hayatını kaybetti. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin bu gece yapacağı basın toplantısından önce açıklanan rakamlarda, şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin yarısına yakınının ayaklanmanın başladığı Bingazi'den olduğu belirtildi. Bu arada, İtalyan haber ajansı Ansa'nın haberinde, Roma'da bu akşam yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında çeşitli senaryoların incelendiği ve Libya'dan 200 bin ila 300 bin göçmenin ülkeye gelmesinden endişe edildiği kaydedildi.

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