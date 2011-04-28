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Dünya

"LİBYA'DA 30 BİN KİŞİ ÖLMÜŞ OLABİLİR" WASHINGTON (A.A)

28 Nisan 2011 01:07

-"LİBYA'DA 30 BİN KİŞİ ÖLMÜŞ OLABİLİR" WASHINGTON (A.A) - 27.04.2011 - ABD'nin Libya Büyükelçisi Gene Cretz, Libya'da iki ayı aşkın süredir devam eden şiddet olaylarında ölenlerin sayısının 30 bini bulmuş olabileceğini söyledi. Cretz, Washington'da yaptığı açıklamada, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin yönetim karşıtı protestoculara müdahalesinde ve muhaliflerle hükümete bağlı güçlerin çatışmalarında kaç kişinin öldüğünü hesaplamanın zor olduğunu, ancak Amerikalı yetkililerin 10 bin ile 30 bin arasında değişen rakamlar gördüklerini belirtti. Amerikalı Büyükelçi, ABD'nin "sahilde cesetler ortaya çıkarıldığına" dair duyumlar aldığını da kaydetti. Cretz, Libya'daki olaylar bitinceye kadar da kaç kişinin hayatını kaybedeceğini bilmenin mümkün olmadığını söyledi.

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