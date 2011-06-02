-"LİBYA'DA 2 TARAF DA SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ" CENEVRE (A.A) - 01.06.2011 - BM uzmanlar kurulu, Libya'da hükümet güçlerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğini bildirdi. BM'nin Libya'daki olayları araştırması için atadığı üç kişilik uzmanlar kurulunun bugün yayımladığı raporda, Muammer Kaddafi güçlerinin yanı sıra muhalefet güçlerinin de savaş suçu oluşturacak bazı eylemler de bulundukları kaydedildi. Raporda, iki tarafa şeffaf ve kapsamlı soruşturmalar yaparak, kötü muamelenin sorumlularını adaletin önüne çıkarmaları çağrısında da bulunuldu. BM uzmanlarının raporlarını, Libya ve komşu ülkelerdeki hükümet yetkilisi ve muhalif 350 kişiyle yaptıkları dayandırdıkları kaydedildi.