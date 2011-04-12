-"LİBYA YENİ BİR SOMALİ OLABİLİR" LONDRA/TRABLUS/BİNGAZİ (A.A) - 12.04.2011 - Eski Libya Dışişleri Bakanı Musa Kussa "Libya'daki çatışmaların sürmesi halinde, ülkenin yeni bir Somali'ye dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı" yönünde uyarıda bulundu. İngiltere'ye 30 Mart tarihinde sığınan ve Libya hükümetinin sivillere yönelik saldırılarından ötürü kabineden ayrılan Musa Kussa, BBC'ye verdiği demeçte, "Buradan Libya ile ilgili herkese ve Libya'daki taraflara sesleniyorum: Ülkeyi bir iç savaşa sürüklemeyin, çatışmaların uzaması ve ülkenin kan gölüne dönmesi halinde, Libya yeni bir Somali'ye dönüşür" dedi. Kussa, yaptığı açıklamada, "Libya'nın bölünmesini reddediyoruz, Libya'nın bütünlüğünün korunması ülkedeki sorunun cözümü için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. -TRABLUS, MİSRATA GİDECEK OLAN HERHANGİ BİR YABANCI DELEGASYONA KARŞI DİRENECEK- Libya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Libya'nın 3. büyük kenti ve Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin ablukası altında bulunan Misrata kentine gidecek olan herhangi bir yabancı delegasyona karşı çıkacağını duyurdu. Libya resmi haber ajansı Jana'nın haberinde, Libya Dışişleri Bakanlığının, BM Güvenlik Konseyine, Avrupa Birliğine (AB) ve Afrika Birliğine yolladığı mesajlarda, "Misrata'ya insani yardım maskesi altında yaklaşacak olan her türlü delegasyonun, sert bir direnişle karşılaşacağını" belirtiği aktarıldı. Jana, Libya Dışişleri Bakanlığının "Haçlı sömürgecilerin Libya'ya karşı başlattıkları saldırılardan bu yana silaha sarılan milyonlarca Libyalı, Misrata'yı savunmaya hazırdır" şeklindeki ifadelerine yer verdi. Jana verdiği haberde, Libya hükümetinin Misrata'ya yönelik Kızıl Haç ve Kızılay örgütlerinin insani yardımlarının dışında başka insani yardım kabul etmeyeceğini bildirdi. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, geçen Cuma BM Genel sekreteri Ban Ki-moon'a gönderdiği mesajda, AB'nin, gerektiğinde aralarında askeri yöntemin de bulunduğu bütün yöntemleri destekleyerek başkent Trablus'a 200 kilometre mesafede bulunan Misrata'da sıkışmış olan 300 bin kişiye insani yardım ulaştırmak için harekete geçmeye hazır olduğunu belirtmişti. -MUHALİFLER AFRİKA BİRLİĞİNİN ATEŞKES ÖNERİSİNİ REDDETTİLER- Libya lideri Muammer Kaddafi'ye karşı savaşan muhalifler, Afrika Birliğinin önerdiği ateşkesi "geçersiz" saydıkları bildirildi. Muhaliflerin Bingazi'de kurduğu Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin lideri Mustafa Abdülcelil yaptığı açıklamada, "Afrika Birliğinin inisiyatifi bugün geçersizdir, halk Muammer Kaddafi ve oğullarının iktidarı bırakmasını istiyor, bu isteği esas almayan her inisiyatif geçersizdir" dedi. Afrika Birliğinin barış planının temel unsurları, derhal ateşkes, insani yardımların herhangi bir engel çıkarılmadan dağıtılması, yabancı ülke vatandaşlarının korunması ve hükümetle isyancılar arasında siyasi bir anlaşma için diyalog başlatılmasıydı.