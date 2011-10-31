-"Libya tarihte yeni bir bölüm yazıyorlar" TRABLUS (A.A) - 31.10.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, bugün gece yarısı NATO tarihinde başarılı bir bölümün kapanacağını belirterek, Libyalıların Libya tarihinde yeni bir bölüm yazmaya başladığını kaydetti. Rasmussen, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'daki NATO operasyonlarının bugün geceyarısı sona erdirileceğine ilişkin kararı yürürlüğe girmeden Libya'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil ve Rasmussen bir araya geldikleri Trablus'taki Rixos Otel'de ortak basın toplantısı yaptı. Rasmussen, "Libya'da, özgür Libya'da olmanın harika birşey olduğunu" belirterek, "Sizi korumak için hareket ettik. Beraberce başardık. Libya en sonunda özgür, Bingazi'den Brega'ya, Misrata'dan batıdaki dağlara ve Trablus'a kadar" diye konuştu. NATO'nun Kaddafi rejimine karşı başlatılan yedi aylık hareketin bir parçası olarak oynadığı rolden gurur duyduğunu dile getiren Rasmussen, şunları söyledi: "Bugün geceyarısı NATO tarihinde başarılı bir bölüm kapanacak. Sizler Libya tarihinde yeni bir bölüm yazmaya başladınız. Bizim komutanlarımız, sizlere ve ailelerinize zarar vermediklerine emin olmak için çok dikkatli davrandılar" dedi. Rasmussen, bir soru üzerine de NATO'nun Libya'da kara gücü bulundurma ve üslere sahip olma gibi bir niyeti bulunmadığını söyledi. Suriye ile ilgili bir soruyu yanıtlarken Rasmussen, NATO'nun Suriye'ye müdahale konusunda herhangi bir niyetinin olmadığını belirtti. Suriye'deki sivil halka dönük baskıları güçlü bir şekilde kınadığını ifade eden Rasmussen, Libya'da olanların açık bir sinyal olduğunu, insanların arzularının görmezden gelinemeyeceğini söyledi. UGK Başkanı Abdülcelil ise NATO Genel Sekreteri'ne, savaşta verdikleri destek için teşekkürlerini ve minnettarlıklarını bildirdi. Abdülcelil, NATO güçlerinin kararlılıkla ve cesaretle Libya'ya yardım ettiklerini kaydetti.