-"Libya için tarihi bir geçiş dönemi" NEW YORK (A.A) - 20.10.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin ölümünün Libya için tarihi bir geçiş dönemi olduğunu söyledi. Ban, New York'ta kalkınmayla ilgili bir konferensta, ''Libya'nın ve halkın katedeceği yolun zor ve engellerle dolu olacağını'' belirtti. Tüm Libyalıları bir araya gelmeye davet eden Ban, silahları bırakma çağrısında bulunarak, ''Yeniden inşa, yaraları sarma zamanı geldi, zaman intikam değil cömertlik zamanı'' dedi.