-"LİBYA AYLARCA PETROL VEREMEYECEK" LONDRA (A.A) - 28.02.2011 - Libya'daki ayaklanma yüzünden bu ülkenin petrol piyasasına aylarca petrol veremeyeceği iddia edildi. Bank of America Merrill Lynch müşterilerine gönderdiği bilgilendirme notunda, ilk bilgilerin petrol şirketlerinin Libya'daki üretiminin durduğunu gösterdiği ve günlük 1,2 milyon varil petrol üretiminin durmuş olabileceğinin tahmin edildiği bildirildi. ''Libya'da açıkça iç savaş riski var, bu ülkede aylarca petrol arzı olmayabileceğine inanmak için sebepler bulunuyor. Üretimin düzelmesi aylar alabilir'' denilen notta, petrol piyasasının Ortadoğu'da yeni ayaklanmaların üstesinden gelme yeterliğinin çok sınırlı kaldığına işaret edildi. Ülkenin doğu kesimindeki petrol altyapısının Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi taraftarları ya da muhalif güçlerin saldırılarına açık olmasının ''uzun süre petrol üretimi kaybı riski yarattığına'' dikkati çekilen notta, bankanın Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatında gelecek birkaç ayda önemli yukarı yönlü riskler gördüğünü ve petrol fiyatların artacağını tahmin ettiği kaydedildi. Bu yıl Londra Brent tipi ham petrolünün varil fiyatının 100-115 dolar seviyesinde seyretmesi durumunda enerjinin gayri safi yurtiçi hasıladaki oranının rekor seviyelere yakın seyredeceği ifade edilen notta, petrol fiyatlarındaki yüzde 10'luk yükselişin küresel petrol talebini yüzde 0,5 oranında azaltacağı uyarısında bulunuldu. Banka, petrol piyasasının Ortadoğu'da yeni ayaklanmalarla baş edebilme yeterliğinin çok sınırlı kaldığını da bildirdi. Bu arada Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bulunan Arabian Gulf Oil şirketi yetkilisi Receb Şanun, doğudaki Tobruk limanının yeniden açıldığını ve limandaki terminalin yüzde 100 kapasiteyle çalıştığını söyledi. Çin'e gidecek bir tankere petrol dolumu yapıldığı, İtalya'ya gidecek başka bir tankere de gelecek günlerde dolum yapılacağını kaydeden Şanun, doğudaki Sarir ve Misla petrol sahalarında kapasite azalsa bile üretimin sürdüğünü ifade etti. Tobruk Belediye Meclisi Sözcüsü Gamal Şalluf da Sarir ve Misla'nın yanı sıra Nafura petrol sahasında da üretimin yapıldığını, bu üç petrol sahasında yüzde 50 kapasiteyle çalışıldığını açıkladı. Günde 1,6 milyon varil petrol üreten Libya, ihracatının yaklaşık yüzde 85'ini Avrupa'ya yapıyor.