"Lefkoşa Turkcell'le Koşuyor" Maratonu binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti

LEFKOŞE,(DHA)-LEFKOŞE Türk Belediyesi\'nin (LTB) organizasyonuyla, Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğuyla gerçekleşen ve LTB Paylaşım Mutfağı yararına düzenlenen “Lefkoşa Turkcell\'le Koşuyor\" Maratonu, 21 ve 10 km yarışlarının ardından 4 km\'lik halk koşusuyla tamamlandı.

Maraton\'da 10 ve 21 km\'de dereceler açıklandı. Dereceye girenlere ödülleri yarın akşam saat 19.00\'da Bandabuliya Sahnesi\'nde yer alacak etkinlikte verilecek.

LTB\'den verilen bilgiye göre, Halk Koşusuna Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşe Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden olmak üzere siyaset dünyasından önemli isimler de katıldı.

Kurum, kuruluş, dernek, sivil toplum örgütleri ve yurttaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen maratona, kariyerlerini Türkiye\'de sürdüren Buray, Türkiye\'de pek çok ünlüye spor eğitmenliği yapan Sami Hamidi ve Türkiye\'nin önemli müzisyenlerinden, Türk pop müziği sanatçısı ve oyuncu Cem Belevi\'nin de destek verdiği kaydedildi.

HARMANCI: “BİLİYORDUK, BU ŞEHRİN, BU ÜLKENİN RUHUNDA PAYLAŞMAK VAR\"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yarış öncesinde yaptığı açıklamada toplumun duyarlılığının üst düzeyde olmasının önemine işaret ederek, “Biliyorduk, paylaşmak bu şehrin, bu ülkenin ruhunda var\" diyerek, maratona kayıt olan ve katılan herkese teşekkür etti.

MADEN: “REKOR KATILIMLA BİR ARADAYDIK\"

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden de yaptığı açıklamada toplumsal dayanışmaya en güzel örnek olan \"Lefkoşa Turkcell\'le Koşuyor\" Maratonu\'na sponsor olmaktan gurur duyduklarını bir kez daha vurguladı. Maden “tüm KKTC halkını önemli bir sosyal sorumluluk projesiyle bira araya getirdik, paylaşımı artırdık, mutluyuz\" dedi.

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