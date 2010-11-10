-"LAİKLİKTEN TAVİZ VERİLEREK DEMOKRASİYE ULAŞILMAZ" ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu, laiklikten taviz verilerek, toplumsal uzlaşma ve demokrasiye ulaşılamayacağını söyledi. Ankara Barosu, Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türk Hukuk Kurumu tarafından, Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi'nde, ''Laiklik ve Hukuk'' konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan Ankara Barosu Başkanı Feyzioğlu, akılcılık, bilimsellik ve gerçekçiliğin ancak laiklikle mümkün olabileceğini belirtti. Demokrasinin olmazsa olmaz şartlarından birinin laiklik olduğunu kaydeden Feyzioğlu, millet egemenliği ile teokrasinin bir arada bulunamayacağını söyledi. Laik düzende, herkesin fikrinin, vicdanının ve irfanının hür olması gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, ''Laiklikten taviz verilerek toplumsal uzlaşma ve demokrasiye ulaşmak mümkün değildir'' dedi. Çağdaş eğitimin ön şartının da laiklik olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, ''Laik düzen ile teokratik düzen, uygarlık ile ilkellik arasında bir tercih yapmaktır'' diye konuştu. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Tansel Çölaşan da devrimler ve Cumhuriyetin, Türk halkını ümmetten çıkartıp ulus haline getirdiğini, dini dogmaların yerini ise hukukun aldığını ifade etti. ''Ya laiksinizdir ya değilsinizdir. Arada, bir gri nokta yoktur'' diye konuşan Çölaşan, özellikle 1950 seçimlerinden sonra ''irticanın Türkiye siyasetini etkilemeye başladığını'' savundu. ''Laik eğitimin de dini eğitime doğru dönüştürüldüğünü'' iddia eden Çölaşan, ''Önümüzdeki süreç, Anayasa değişikliği ile laikliğin dönüştürülmesi olacaktır'' dedi. Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Emine Ülker Tarhan da Türk hukuk düzeninde, dinin hukukun kaynağı olamayacağını belirterek, laiklik kavramının çok hırpalandığını söyledi. Tarhan, ''Anayasa değişikliği ile getirildiği söylenen özgürlüklerin, dinsel özgürlükler'' olduğunu ileri sürdü. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Filiz ise ''Türkiye'de laikliğe en çok liberallerin ve dindarların sahip çıkması gerektiğini'' kaydederek, ''Liberaller, din özgürlüğünü sonuna kadar istiyorlar. Onlar aslında ecellerini istiyorlar. Dinsel tavrın doğasında, baskı vardır'' diye konuştu.