-"LAİKLİĞİ EN FAZLA SAVUNAN" TÜRKLER MADRİD (A.A) - 03.08.2010 - İspanya'nın en önemli bankaları arasında yer alan BBVA'ya bağlı olan BBVA Vakfınca yapılan ankete göre, diğer katılımcılara göre, ''Kendini en az Avrupalı hisseden, Avrupa'da en az seyahat eden, ahlaki değerlere en fazla sahip çıkan, laikliği en fazla savunanlar'' Türkler oldu. AB üyesi Bulgaristan, İtalya, Polonya, İspanya, Danimarka, Belçika, Fransa, Yunanistan, Portekiz, İsveç, İngiltere, Almanya ile Türkiye ve İsviçre'de yapılan ankette, vatandaşlara Avrupa ve Avrupa kimliği ile olan bağı, ekonomik ve siyasi değerler, ahlaki ve dini konulardaki görüşleri soruldu. Türkler, kimliğini en çok yaşadığı kent, bölge ve ülkesiyle özdeşleşmiş olarak görürken, 14 ülke arasında kimliğini Avrupa'yla özdeşleştirenler arasında 10 üzerinden 3,5 ile Türkler, en alt sırada yer alırken, onu 4,4 ile İngilizler ve 5,4 ile Fransızlar izledi. Ankete katılan Türklerin yüzde 87,7'si kendisini sadece ''Türk'' olarak hissettiğini belirtti. 14 ülkeden katılımcılar arasında ''Kendimi ülke bayrağıyla özdeşleşmiş hissediyorum'' seçeneğine en fazla ''evet'' diyenler Türkler olurken, uluslararası spor müsabakalarında bir sporcunun ya da takımın aldığı başarıdan ülkesi için en büyük gururu duyanlar da 9,2'lik oranla Türkler oldu. ''Başka kıtanın vatandaşı olacağıma Avrupa vatandaşı olmayı tercih ederim'' görüşüne ''evet'' diyen Türklerin oranı ise 4,5 olarak belirtildi. Ayrıca Türkler, 7,7 gibi yüksek bir oranla, ekonominin kontrolünde devletin çok önemli bir rol oynaması gerektiğini savunanların başında geldi. Bu arada 14 ülke arasında laikliği en çok savunanlar 8,9 oranıyla Türkler olurken, devlet ve din işlerinin ayrılması konusunda 12 AB ülkesinin ortalaması 7,3 olarak belirtildi. Buna rağmen ''Ahlaklı hareket etmek ve değerlere sahip olmak için bir dine inanmak gerekir'' görüşüne 14 ülke arasında en fazla destek veren Türkler oldu. Öte yandan okullarda ve üniversitelerde başörtüsünün serbest bırakılmasına Türkler ''yüzde 43,6 evet, yüzde 39,9 hayır ve yüzde 9,8 bilmiyorum'' yanıtını verirken, bu oranlar kipanın serbest bırakılmasında ''yüzde 22,1 evet, yüzde 57 hayır ve yüzde 8,9 bilmiyorum'', haç sembollerinin serbest bırakılmasında da ''yüzde 27,4 evet, yüzde 55 hayır ve yüzde 8,6 bilmiyorum'' olarak çıktı. ''Eşcinseller arasında evlilik, evlenmeden çocuk sahibi olma, cinsel ilişki açısından eşi aldatma, ötanazi, kürtaj, boşanma'' gibi ahlaki konulara en çok karşı çıkan Türkler olurken, onu Yunanlılar ve Polonyalılar izledi.