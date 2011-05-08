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Dünya

"LADİN'İN ÖLÜMÜNÜ İLAN ETMEK OBAMA'YA DÜŞMEZDİ" CENEVRE (A.A)

08 Mayıs 2011 17:16

-"LADİN'İN ÖLÜMÜNÜ İLAN ETMEK OBAMA'YA DÜŞMEZDİ" CENEVRE (A.A) - 08.05.2011 - İsviçre Savunma Bakanı Ueli Maurer, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in ölümünü canlı yayından ilan etmenin ABD Başkanı Barack Obama'ya düşmediğini söyledi. Aşırı sağcı Bakan Maurer, Der Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, ''Bir başkanın böyle bir haberi duyurması bana göre sorunlu. Böyle yaparak kendisini bir teröristle aynı seviyeye koymuş oluyor ve bu Bin Ladin'i gerçekten bir şehit haline getirdi'' ifadesini kullandı. Bin Ladin'in ölümünün yeniden seçilmek amacındaki Obama'nın kampanyası için iyi birşey olduğunu belirten Maurer, El Kaide liderinin ölümünün ya bir sözcü tarafından ya da yazılı açıklamayla yapılmasının daha doğru olacağını söyledi. Bu açıklamanın dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı ile bir terör örgütünü aynı kefeye koyduğunu belirten Maurer, ''ABD Başkanı bunu ilan etmemeliydi'' görüşünü dile getirdi.

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