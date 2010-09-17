-"KUZEY KORE'NİN SALDIRISI BİR SAVAŞ NEDENİ" WASHGINGTON (A.A) - 16.09.2010 - ABD Savunma ve Dışişleri bakanlıkları yetkilileri, bir senato komisyonunda yaptıkları konuşmada, Kuzey Kore'nin geçen Mart ayında bir Güney Kore gemisine saldırmasının, "savaş nedeni" olduğunu söyledi. Amerikalı yetkililer, Kuzey Kore'nin hedefinin, uluslararası toplumun aklını karıştırmaya ve nükleer programına ilişkin gelecekteki görüşmelerde taviz elde etmeye çalışmak olabileceğini kaydetti. Yetkililer, Kuzey Kore'nin düzenlediğini ileri sürdükleri Güney Kore savaş gemisine saldırının, bir "savaş nedeni" olduğunu belirterek, Pyongyang'a yönelik katı uluslararası yaptırımlardan vazgeçilmeyeceğini bildirdi. Asya ve Pasifik Güvenlik İşlerinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Wallace Gregson, Kuzey Kore'nin nükleer programına ilişkin uluslararası görüşmeler başlamadan önce ABD'nin Pyongyang'dan "anlamlı adımlar" görmek istediğini ifade etti. Güney Kore'nin savaş gemisini batırmak ve 46 Güney Koreli denizciyi öldürmekle suçlanan Kuzey Kore, saldırıyla ilgisi olmadığını savunuyor.